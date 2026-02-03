"Diabeł ubiera się u Prady" powraca!

"Diabeł ubiera się u Prady" wraca po latach jako jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów w popkulturze! Kultowa historia ze świata mody ponownie trafi na ekrany, a wraz z nią ikoniczna obsada, którą pokochali widzowie: Meryl Streep jako lodowata Miranda Priestly, Anne Hathaway jako Andy Sachs oraz Emily Blunt w roli sarkastycznej Emily.

Planowana premiera sequela budzi ogromne emocje, bo film z 2006 roku stał się czymś więcej niż komedią - do dziś cytowany jest w mediach i internecie. Podbił serca widzów genialnym połączeniem błyskotliwych dialogów, wyrazistych postaci i fascynującego, niedostępnego świat high fashion.

Kiedy premiera? Kolejny zwiastun robi furorę

Kontynuacja kultowej produkcji trafi do kin 1 maja 2026 roku. Według nieoficjalnych doniesień fabuła sequela skupi się na dalszych losach Mirandy Priestly - legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Runway". Tym razem bohaterka musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością upadającej prasy drukowanej i powalczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i reklamowe budżety.

W listopadzie pojawiła się pierwsza zapowiedź filmu. Teraz w sieci krąży kolejny zwiastun.

Zapowiedź trafiła do sieci w nocy rozdania nagród Grammy i w zaledwie 10 godzin obejrzało ją ponad 3 mln widzów. Internauci docenili, że nie zdradziła zbyt wiele z fabuły nadchodzącego filmu.

"Zwiastun jak za starych dobry lat. Nie mogę się doczekać", "Meryl Streep wygląda fenomenalnie", "Dawno nie byłam tak podekscytowana premierą filmową" - czytamy.

Użytkownicy docenili również gag, który polega na tym, że bohaterka Meryl Streep nie rozpoznaje byłych współpracownic. "Fakt, że Miranda całkowicie zapomina o wydarzeniach z pierwszego filmu, bo uznała je za niewarte uwagi, to genialne posunięcie", "Mam teorię, że Miranda udaje, że nie pamięta Andy", "Oj nie, ona niczego nie zapomniała. Wcale. Po prostu cały czas musi udawać, że wszyscy są poniżej jej poziomu" - piszą internauci.

