Główną bohaterkę nowego filmu Branagha zagra Jodie Comer. Na ekranie towarzyszyć jej będzie szereg gwiazd: Patricia Arquette ("Boyhood"), Michael Sheen ("Dobry omen"), Tom Bateman ("Morderstwo w Orient Expressie") i Vicky McClure ("To właśnie Anglia").

"The Last Disturbance of Madeline Hynde": Co wiadomo o projekcie?

Film opisywany jest jako "współczesny thriller psychologiczny", jednak na razie nie wiadomo o nim wiele więcej. IndieWire podaje, że w Wielkiej Brytanii rozpoczęto już okres zdjęciowy.

Wszystko wskazuje na to, że Branagh odsunie się od adaptacji książek Agathy Christie i ponownie ruszy w kierunku bardziej niezależnych, autorskich projektów. Być może wyjdzie mu tu na dobre, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że w 2021 roku twórca zdobył Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu "Belfast".

Gwiazdę jego nowego dzieła, Jodie Comer, już niedługo będziemy mogli zobaczyć na wielkich ekranach w innym projekcie - w filmie "Motocykliści" Jeffa Nicholsa. Polska premiera będzie miała miejsce już 9 sierpnia.

