Choć dziś Chris Hemsworth kojarzy się głównie z produkcjami Marvela i postacią Thora, w którą wciela się od lat, jego kariera nabrała rozpędu już w 2009 roku, gdy szeroka publiczność poznała go jako George'a Kirka w filmie "Star Trek". Później przyszedł "Thor" (2011) - i międzynarodowa sława. Rolę Asgardczyka aktor powtórzył w trzech sequelach "Thora" zatytułowanych: "Mroczny świat" (2013), "Ragnarok" (2017) oraz "Miłość i grom" (2022). W Thora wcielił się też w superprodukcji "Avengers" (2012) i jej sequelach: "Czasie Ultrona" (2015) oraz "Wojnie bez granic" (2018).

W ostatnich latach fani mogli go podziwiać w filmie "Thor: Miłość i grom" oraz nieco innych tytułach: netfliksowym "Tyler Rake" oraz kolejnej produkcji z sagi "Mad Max" - "Furiosie".



Chris Hemsworth wcieli się w Księcia z Bajki?

Niedawno poinformowano, że Książę z Bajki (Prince Charming) otrzyma swój własny film. Pierwsze próby stworzenia takiej produkcji podjęto dekadę temu, lecz wówczas nie udało się jej zrealizować. Disney oficjalnie powraca do projektu, ale na ten moment wiele szczegółów nie jest znanych. Nie wiadomo chociażby, czy będzie to film live-action, czy animowany. Wiadomo natomiast, że nie opowie o Księciu z konkretnej bajki, ale odniesie się do stereotypu wokół tej postaci.

Na stanowisku reżysera zatrudniono Paula Kinga ("Paddington", "Wonka"). Jeff Snider, dziennikarz znany z przekazywania "smaczków" zza kulis Hollywood, poinformował, że Chris Hemsworth ponoć jest w trakcie rozmów, które dotyczą występu w produkcji.