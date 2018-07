"Książę Czaruś": Muzyczne idolki walczą o przystojniaka

Mają głos, czar oraz wdzięk i nie zawahają się ich użyć. Zobaczcie, która z nich zdobędzie serce przystojnego księcia? Ewelina Lisowska, Marta Gałuszewska, Honorata Skarbek i była Miss Polonia - Marcelina Zawadzka razem w wideoklipie do filmu "Książę Czaruś". Takiego teledysku nie miała jeszcze żadna animacja!

Ewelina Lisowska, Honorata Skarbek, Marta Gałuszewska - która z nich podbije serce księcia? /materiały dystrybutora

W sieci pojawił się teledysk do utworu promującego film animowany "Książę Czaruś". Piosenkę "Tylko mój" wykonują gwiazdy muzycznej sceny i idolki nastolatków: Ewelina Lisowska, Honorata Skarbek i Marta Gałuszewska, które w filmie użyczają głosu trzem rozśpiewanym księżniczkom. W teledysku wokalistki przenoszą się do świata baśni i rywalizują o względy przystojnego Księcia Czarusia z tajemniczą nieznajomą - w tej roli gościnnie wystąpiła Miss Polonia 2011, prezenterka i aktorka Marcelina Zawadzka. Trzy rozśpiewane celebrytki świata baśni, a może piękna motocyklistka na stalowym rumaku? Której z nich ulegnie niezdecydowany książę? Odpowiedź na to pytanie przynosi teledysk, jakiego w Polsce nie miała dotąd żadna animacja.

Odkryj, o kim marzą księżniczki, gdy wybije północ. Zobacz i usłysz trzy rozśpiewane celebrytki świata baśni - Honoratę Skarbek w roli Śpiącej Królewny, Ewelinę Lisowską jako Kopciuszka i Martę Gałuszewską czyli Królewnę Śnieżkę - w bitwie na głosy i rywalizacji o serce i względy przystojnego księcia. Oto moc atrakcji, jakie czekają na widzów w najnowszej, pełnej muzyki, tańca i humoru animacji od twórców "Shreka". Czary-mary, dobre i złe wróżki, olbrzymy, loty balonem, miłosne przeboje i sercowe podboje. Wszystko to - i jeszcze więcej - sprawi, że za górami i za lasami zabawa po prostu nie będzie mieć końca!

Wideo "Tylko Mój": Utwór z filmu "Książę Czaruś"

Dawno, dawno temu niegodziwa Królowa rzuciła urok na małego Księcia Czarusia. Jej zaklęcie sprawia, że każda napotkana przez młodzieńca dziewczyna z miejsca zakochuje się w nim i chce być jego żoną. Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Śpiąca Królewna - każda z nich święcie wierzy, że przystojny książę chce ożenić się właśnie z nią. Jednak ojciec Czarusia, świadomy klątwy, jaka ciąży nad synem, ma już dość sercowego chaosu panującego w królestwie i stawia przed chłopakiem ultimatum. Albo odnajdzie miłość życia i ustatkuje się, albo straci prawo do tronu. Czaruś, wspierany przez sprytną złodziejkę Laurę, wyrusza więc w pełną przygód podróż, w poszukiwaniu sposobu na zneutralizowanie zaklęcia. Czy zdoła pokonać klątwę i znaleźć "tę jedyną", zanim będzie za późno?

W oryginalnej wersji językowej "Księcia Czarusia" swoich głosów użyczyli: Avril Lavigne, artystka, która na całym świecie sprzedała już ponad 30 milionów płyt, Demi Lovato - jurorka amerykańskiego X Factora, przebojowa wokalistka - Sia, pochodzącą z Chin gwiazda pop - G.E.M oraz filar grupy Monthy Pythona, wielki mistrz komedii - John Cleese.