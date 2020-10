W filmie "Jak zostać gwiazdą” Krzysztof Ibisz wcielił się w prowadzącego talent show „Music Race".

Krzysztof Ibisz w filmie „Jak zostać gwiazdą” /Anna Gostkowska/ATM Grupa /materiały prasowe

Krzysztof Ibisz to prezenter, który przez lata pracy zyskał miano ikony telewizji. Nienaganna prezencja, wiecznie młody wygląd i sportowa sylwetka to jego znaki rozpoznawcze. Ogromny dorobek zawodowy i profesjonalizm sprawiają, że od lat cieszy się nie tylko świetną opinią w branży, ale przede wszystkim sympatią widzów. W filmie "Jak zostać gwiazdą" Krzysztof Ibisz wciela się w... samego siebie i jak zwykle nie pozostawia wątpliwości, dlaczego miano jednego z najlepszych prowadzących programy rozrywkowe przypadło właśnie jemu.

Podobnie jak Karol Strasburger, zanim został prezenterem telewizyjnym, Krzysztof Ibisz rozpoczynał karierę od aktorstwa. W 1988 roku przyszły gwiazdor Polsatu ukończył Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi, rok później mogliśmy oglądać go na ekranie w pierwszej głównej roli w filmie "Desperacja" Zbigniewa Kuźmińskiego.

Z reżyserem Zbigniewem Kuźmińskim młody aktor spotkał się też w 1989 roku na planie 4-odcinkowego serialu "Gdańsk 39". W rozgrywającej się tuż przed wybuchem II wojny światowej produkcji Ibisz zagrał młodego chłopaka - Zygmunta Paterka, zajmującego wraz z rodziną mieszkanie w kamienicy należącej do niemieckiego sklepikarza.

Ibisza mogliśmy wtedy oglądać w epizodycznych rolach zarówno w popularnych produkcjach (wystąpił w "Sztuce kochania" Jacka Bromskiego, gdzie wcielił się w postać chłopca oglądającego doktora Pasikonika w telewizji podczas stosunku), jak i artystycznych przedsięwzięciach (jako Adam Gurowski w "Lawie" Tadeusza Konwickiego).

Na początku lat 90. Ibisz postawił na karierę w telewizji. W kinie oglądaliśmy go już sporadycznie, a jeśli już, jak w "Dzieciach i rybach" Jacka Bromskiego (1996), grał zazwyczaj samego siebie ("prowadzący galę festiwalu reklamy"). Aktor zaczął też otrzymywać propozycje występów w serialach; w "Pierwszej miłości" był prowadzącym teleturniej "Gra w ciemno", z kolei w "M jak miłość" został... prezenterem telewizyjnym.

W 2011 roku Ibisz wystąpił w "przewrotnej roli" w "Świecie według Kiepskich". Zagrał celebrytę, mającego wypromować solarium dwóch bohaterek serialu Polsatu. "Jak tylko dostałem tekst tego odcinka, to uznałem, że muszę to zrobić. To jest troszkę satyra na mój temat" - tak Ibisz mówił o roli.

W ostatnim czasie gwiazdora Polsatu znów parokrotnie oglądaliśmy na dużym ekranie, nie możemy pozbyć się jednak wrażenia, że ciągle gra jedną i tę samą postać. W "Wojnie żeńsko-męskiej" (2011) był "Ormelem, najsłynniejszym prezenterem w telewizji", z kolei we "Wkręconych 2" (2015) wcielił się w.. prowadzącego telewizyjny talk-show.