Udział w projekcie Demi Lovato , piosenkarki, aktorki i kompozytorki, mającej na koncie sześć albumów i wiele przebojów, w tym "Solo", zapowiedziały Jenna Ortega i Melissa Barrera, w filmie wcielające się w siostry Carpenter.

Krzyk VI - Promo - Demi Lovato - Still Alive

Krzyk VI - Promo - Demi Lovato - Still Alive

"To niesamowite, że jest tego częścią" - mówiła Barrera. "Jestem bardzo podekscytowana" - cieszyła się Lovato, zanim... przeraził ją Ghostface. Jak zareagowała? "Czuję dreszcze na całym ciele" - stwierdziła. Najważniejsze jednak, że - zgodnie z tytułem swego utworu - przeżyła! A komu z bohaterów filmu uda się przetrwać spotkanie z Ghostfacem, widzowie przekonają się już za tydzień.

Wideo