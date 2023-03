"Krzyk VI": Poradnik przetrwania [wideo, premiera, zwiastun]

"Krzyk VI": Poradnik przetrwania

Już 10 marca film "Krzyk VI" trafi na ekrany polskich kin. Jak poradzić sobie w sytuacji ataku zabójcy?



Melissa Barrera (Sam Carpenter) radzi, by naładować telefon. Może okazać się potrzebny, by wezwać pomoc. Jednak należy pamiętać, by go nie odbierać, jeśli zadzwoni. Mason Gooding (Chad Meeks-Martin) przypomina, by porządnie sprawdzić wszystkie ciemne klatki schodowe. A Jenna Ortega (Tara Carpenter) zaleca, by pozostać w domu i być czujnym, gdy Ghostface grasuje na wolności. Usiądź, odpręż się i czekaj - podsumowuje Barrera. Ale i tak plany Ghostface’a zna tylko on sam...

Wideo "Krzyk VI": Poradnik przetrwania

"Krzyk VI": Premiera, zwiastun

Nowy Jork. Nowe zasady. W wielomilionowym mieście nikt nie usłyszy twojego krzyku...

Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro. Pragną rozpocząć nowy rozdział życia. Przeprowadzają się do Nowego Jorku, dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.

Film "Krzyk VI" od 10 marca będzie można oglądać na ekranach polskich kin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krzyk VI" [trailer] materiały prasowe