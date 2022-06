"Krzyk 6": Kontynuacja będzie jeszcze mroczniejsza? Nowe informacje

To już potwierdzone! Po reanimacji kultowej serii, twórcy szykują szóstą część "Krzyku". Ostatni film nie oszczędził publiczności wielu krwawych scen. Wygląda na to, że to była dopiero rozgrzewka. Czego widzowie będą mogli się spodziewać w kontynuacji?

Kadr z filmu "Krzyk" /materiały prasowe