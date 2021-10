"Krzyk 5": Gwiazdy wracają w kolejnej części horroru [ZWIASTUN]

Wyreżyserowany przez Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilleta "Krzyk" to pierwszy film serii, którego nie wyreżyserował zmarły w 2015 roku Wes Craven. Campbell, Cox i Arquette powrócili w nim do swoich ról, które ostatnio zagrali w 2011 roku w filmie "Krzyk 4". Nie od początku było wiadome, czy uda się ich nakłonić do powrotu do słynnego cyklu. Neve Campbell miał przekonać do tego świetny scenariusz, którego szczegóły pozostają owiane tajemnicą. Aby zminimalizować ryzyko wycieku ważnych informacji związanych z fabułą, dostępnych było kilka różnych scenariuszy. Co więcej, zrealizowano nawet sceny, o których od początku było wiadome, że nie znajdą się w filmie.

O tym, jak stresujące było oczekiwanie na zgodę gwiazd poprzednich części serii na udział w nowym filmie, opowiedział w rozmowie z EW Gillett. "To nie były role, które można było wyrzucić ze scenariusza. To były bardzo istotne role, stanowiące esencję tej historii. Nie wyobrażaliśmy sobie tego filmu bez nich" - wyznał.



Neve Campbell często podkreślała w wywiadach, że ważne dla niej w kontekście ponownego przyjęcia roli Sidney Prescott było to, że w scenariuszu napisanym przez Jamesa Vanderbilta i Guya Busicka czuć było szacunek do tego, co stworzył Wes Craven, a także miłość do oryginalnego "Krzyku" z 1996 roku. Potwierdzają to opublikowane zdjęcia z filmu. Na jednym z nich widać występującą w filmie Jennę Ortegę, która rozmawia przez telefon, jednocześnie bawiąc się kuchennym nożem. Identyczna scena znalazła się w otwarciu oryginalnego "Krzyku", gdzie w podobnej sytuacji można było zobaczyć Drew Barrymore.



W jednej z ról w nowym "Krzyku" zobaczymy też Marley Shelton, która powtórzy swoją rolę z filmu "Krzyk 4". Wśród nowych twarzy w obsadzie"Krzyku" znaleźli się: Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar, Jack Quaid oraz Melissa Barrera.



Czytaj więcej: Melissa Barrera: Nowa gwiazda "Krzyku"!