Krytycy mówią o arcydziele, a widzowie? Opinie są jednoznaczne

"Diuna: Część druga": Krytycy są zachwyceni

Druga część "Diuny" właśnie wchodzi do kin i już zyskała miano arcydzieła. Z pierwszych recenzji możemy wnioskować, że twórcy spełnili pokładane w nich nadzieje, być może nawet z nawiązką. Recenzent serwisu "FilmSpark" nazywa drugą "Diunę" magnum opus reżysera oraz "najważniejszą epicką produkcją s-f tej generacji". Zachwytów nie ukrywał także Steven Weintraub z "Collidera". Według niego film mógłby być nawet dłuższy. Mike Ryan z Uproxx przyznał, że nie był fanem pierwszej części, ale druga jest "fenomenalna" i "jednym z najlepszych filmów s-f, jakie widział w życiu".

Film widział już również Christopher Nolan. "Chyba nie będzie przesadą, jak ujmę to w ten sposób: jeśli pierwsza 'Diuna' to 'Nowa nadzieja', kontynuacja jest jak 'Imperium kontratakuje', moja ulubiona część 'Gwiezdnych wojen". Uważam, że to niezwykle ekscytujące rozwinięcie wszystkiego, co widzieliśmy w pierwszym filmie" - wyznał twórca "Incepcji".

"Diuna: Część druga": Są pierwsze reakcje widzów

Zdjęcie Léa Seydoux i Austin Butler w filmie "Diuna: Część druga"

Jednak opinie krytyków często różnią się od widzów. Czy podobnie jest i tym razem? Pierwsi widzowie mieli już szansę zobaczyć nowy film Denisa Villeneuve. O wrażenia widzów jednego z warszawskich kin zapytali dziennikarze TVN. Ich reakcje zdają się pokrywać z opiniami krytyków.

"Bardzo fajny film. Jestem fanem 'Diuny', więc naprawdę mi się podobało", "Kostiumy, muzyka, wszystko było super", "Film spełnił moje oczekiwania zdecydowanie, jest wielką przygodą", "Polecamy, świetna gra pierwszych aktorów, fajna muzyka. Film jest bardzo spektakularny", "Rewelacja" - można usłyszeć. Wygląda więc na to, że czeka nas jeden z najlepszych filmów ostatnich lat.