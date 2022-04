"Kruk" z 1994 roku był jedną z nielicznych pozytywnie ocenianych ekranizacji komiksowych, a w późniejszych latach zyskał miano kultowego. O ewentualnym remake'u "Kruka" mówiono już wielokrotnie. Kolejnym aktorem, który miałby wcielić się w tytułowego bohatera, jest znany z filmu "To" Bill Skarsgard .



Zdjęcie Bill Skarsgard na prmeierze filmu "To" / Rob Latour/REX/Shutterstock/EAST NEWS / East News

"Kruk": Śmierć na planie

Bohaterem "Kruka" jest muzyk Eric Draven, który dzień przed swoim ślubem zostaje zastrzelony. Ginie też jego narzeczona, która przed śmiercią zostaje brutalnie zgwałcona. Dokładnie rok później, w wigilię Halloween, Eric powraca, by zemścić się na mordercach swojej ukochanej. Towarzyszy mu tytułowy kruk, który jest jego łącznikiem ze światem żywych.



W scenie, w której bohater grany przez Brandona Lee zostaje zastrzelony, jego postać jest świadkiem gwałtu na własnej żonie. Kiedy wchodzi do pokoju, grany przez Michaela Massee napastnik celuje do niego z pistoletu. Okazało się, że w lufie znajdował się prawdziwy nabój... Mimo natychmiastowego przewiezienia aktora do szpitala i 6-godzinnej operacji nie udało się uratować życia Brandona Lee . W chwili śmierci miał 28 lat.

W ubiegłym roku, po wypadku na planie westernu "Rust", w wyniku którego Alec Baldwin przez przypadek śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins, odżyła pamięć o tej tragedii. 28 lat po wypadku po raz pierwszy głos publicznie zabrała jego narzeczona aktora, Eliza Hutton. Zaapelowała ona, by z filmów wycofać prawdziwą broń i zamiast tego używać atrap.

"28 lat temu doświadczyłam szoku i rozpaczy po utracie miłości mojego życia, Brandona Lee, do czego doszło tak bezsensownie. Serce znów mnie boli, teraz z powodu męża i syna Halyny Hutchins oraz wszystkich, których dotknęła ta tragedia, której można było uniknąć" - powiedziała Hutton na łamach magazynu "People".

"Apeluję do osób na kierowniczych stanowiskach w branży filmowej, by rozważyli alternatywy dla prawdziwej broni na planie" - dodała.

Poza tym Hutton zamieściła na swoim instagramowym koncie zdjęcie z Brandonem, wykonane w październiku 1992 r., kiedy zaręczyli się w Wenecji.

Brandon Lee: Śmierć "Kruka" 1 / 8 31 marca 2013 mija 20 lat od tragicznej śmierci Brandona Lee. Aktor zmarł wskutek ran odniesionych po przypadkowym postrzeleniu na planie thrillera "Kruk" w reżyserii Alexa Proyasa.

Krytycy chwalili "Kruka" porównując obraz Alexa Prayasa do filmów Tima Burtona oraz kultowego "Łowcy androidów" Ridleya Scotta. Guru amerykańskiej krytyki filmowej - Roger Ebert - docenił "imponującą wizualną stronę" obrazu Proyasa. Warto nadmienić, że za zdjęcia do "Kruka" odpowiadał polski operator Dariusz Wolski (późniejszy współpracownik m.in. Tima Burtona i Ridelya Scotta).

"Kruk": Filmowa produkcja powraca na przestrzeni lat

W następnych latach zrealizowanych zostało kilka kontynuacji filmu Proyasa. Były to filmy "Kruk 2: Miasto Aniołów" z 1996 roku, "Kruk 3: Zbawienie" (2000) oraz "Kruk 4" (2005). Tylko drugą z nich można było obejrzeć w kinach, kolejne przeznaczone były już bezpośrednio na rynek wideo. Zrealizowano również jeden sezon serialu zatytułowanego "Kruk: Droga do nieba" z 1998 roku.

Na to, że wciąż jest szansa na powstanie rebootu "Kruka", wskazują słowa producenta filmowego Edwarda R. Pressmana, który ma prawa do oryginalnego filmu. W rozmowie z portalem "Indiewire" przyznał, że "projekt takiego filmu jest aktualnie rozwijany w formie rebootu".

Szykuje się kolejna odsłona?

Jak informuje portal "Deadline", reżyserią remake'u "Kruka" ma zająć się Rupert Sanders ( "Królewna Śnieżka i Łowca" ). Oparty na motywach oryginalnego komiksu Jamesa O'Barra scenariusz do filmu napisał nominowany do Oscara Zach Baylin ( "King Richard: Zwycięska rodzina" ). Rolę główną w nowym "Kruku" zagrać ma Bill Skarsgard , któremu sławę przyniosła rola krwiożerczego klauna Pennywise'a w horrorze "To". Na ekranie towarzyszyć mu będzie piosenkarka i kompozytorka FKA twigs.

"Kruk": Komiksowe źródło opowieści

Oryginalny komiks Jamesa O'Barra został wydany w 1989 roku. Bohaterem "Kruka" jest Eric, który wraz z dziewczyną zostaje zaatakowany przez bandytów. Postrzelony w głowę mężczyzna może się tylko bezczynnie przyglądać jak jego dziewczyna zostaje brutalnie pobita, zgwałcona i zastrzelona. Pozostawiony na śmierć Eric umiera. Rok później zostaje wskrzeszony przez ducha ukazującego się mu w postaci tytułowego kruka. Chłopak wykorzystuje tę okazję, by odnaleźć oprawców i zemścić się na nich.

"Komiksowy 'Kruk' jest piękny, mroczny, poetycki, a czasem niepokojący. To historia miłości, straty, żałoby i zemsty. To dla mnie wielki zaszczyt móc powrócić do kultowego komiksu Jamesa O'Barra i pokazać Kruka jako niepokojący symbol współczesności" - mówi Rupert Sanders.

Śmierć na planach filmowych 1 / 6 Syn Bruce'a Lee - Brandon - zmarł w 1993 roku wskutek ran odniesionych po przypadkowym postrzeleniu na planie thrillera "Kruk" w reżyserii Alexa Proyasa. W scenie, w której bohater grany przez Brandona Lee zostaje zastrzelony, jego postać jest świadkiem gwałtu na własnej żonie. Kiedy wchodzi do pokoju, grany przez Michaela Massee napastnik celuje do niego z pistoletu. Okazało się, że w lufie znajdował się prawdziwy nabój... Mimo natychmiastowego przewiezienia aktora do szpitala i 6-godzinnej operacji nie udało się uratować życia Brandona Lee. Miał 28 lat.

