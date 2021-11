Jak przyznawał reżyser, impulsem do sięgnięcia po autobiograficzną powieść Tadeusza Konwickiego była "bezgraniczna nuda stanu wojennego". "Zacząłem [...] szukać gwałtem jakiegoś schronienia, gdzie mógłbym odnaleźć siebie samego" - dodawał Wajda, po czym postanowił wrócić do czytanej przed laty "Kroniki wypadków miłosnych".

Sentymentalna podróż do krainy młodości

"Kronika wypadków miłosnych" to sentymentalna podróż do krainy młodości widzianej przez pryzmat wspomnień. Na zawsze utracony raj dzieciństwa jest mitycznym obszarem pamięci, do którego wraca się myślą przez całe dorosłe życie. Scenariusz napisał Tadeusz Konwicki na podstawie własnej powieści wydanej w 1974 roku.

Akcja toczy się w Wilnie w 1939 roku. Maturzysta Witek zakochuje się w Alinie Nałęczównie, córce pułkownika. Większość czasu spędza z kolegami: Englem, Lową oraz podkochującą się w nim siostrą Engla, Gretą. Zbliża się wojna. Tymczasem Witek marzy o zdaniu matury, rozpoczęciu studiów medycznych i ślubie z Aliną...

"Kronika wypadków miłosnych": Utracony raj dzieciństwa 1 / 8 "Kronika wypadków miłosnych" to sentymentalna podróż do krainy młodości widzianej przez pryzmat wspomnień. Na zawsze utracony raj dzieciństwa jest mitycznym obszarem pamięci, do którego wraca się myślą przez całe dorosłe życie. Scenariusz napisał Tadeusz Konwicki na podstawie własnej powieści wydanej w 1974 roku. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

"Wskrzesić na ekranie kraj lat dziecinnych to niełatwe zadanie, albo zamyka się on przed innymi w naszym własnym wspomnieniu, albo nudzi, bo zbyt przypomina cudze dzieciństwo. To nie była jedyna trudność, jeszcze trudniejsze okazało się znalezienie pary młodych bohaterów. Kilkumiesięczna nieobecność w kraju ('Danton') oderwała mnie od systematycznej obserwacji tego, co się dzieje w polskich teatrach i na ekranie, a zwłaszcza w szkołach teatralnych. Ponawiając w nieskończoność zdjęcia próbne, długo nie mogłem zdecydować, kto w końcu zagra Witka i Alinę" - wspominał Andrzej Wajda.

Kinowy debiut Pauliny Młynarskiej

Rola Witka przypadła w udziale debiutantowi Piotrowi Wawrzyńczakowi. W postać matki głównego bohatera wcieliła się zaś żona reżysera - Krystyna Zachwatowicz.

Alinę Nałęczówną zagrała 15-letnia Paulina Młynarska, dla której występ w "Kronice wypadków miłosnych" także był aktorskim debiutem.



Zdjęcie Paulina Młynarska w filmie "Kronika wypadków miłosnych" / Jerzy Kośnik / Agencja FORUM

W obsadzie filmu znaleźli się też kolejni debiutanci: Bernadetta Machała (Greta Baum), Magdalena Wójcik (Zuza, przyjaciółka Aliny), Dariusz Dobkowski (Engel Baum, przyjaciel Witka) i Jarosław Gruda (Lowa, przyjaciel Witka), których wspierali m.in. Joanna Szczepkowska (Cecylia), Gabriela Kownacka (Olimpia, siostra Cecylii), Leonard Pietraszak (pułkownik Nałęcz, ojciec Aliny) i Tadeusz Łomnicki (pastor Baum).

- Tadeusz Konwicki zdecydował się pokazać w tym filmie na moją prośbę. (...) Zjawiał się i znikał - to było jego zadanie. Co bardzo mnie wzruszyło, miał w ręku fotografię mojego ojca, porucznika Jakuba Wajdy z 41. Pułku Piechoty w Suwałkach - reżyser "Kroniki wypadków miłosnych" wspomniał w 2015 roku przy okazji premiery odrestaurowanej wersji filmu.

Zdjęcie Andrzej Wajda na planie "Kroniki wypadków miłosnych" / Jerzy Kośnik / Agencja FORUM

"Akcja powieści rozgrywa się w Wilnie. Niestety, władze kinematografii złośliwie zabroniły mi robienia zdjęć na Litwie, pomimo tego, że inne polskie filmy w tym samym czasie uzyskały taką zgodę. Zostałem więc zmuszony do żmudnej rekonstrukcji kraju dzieciństwa w wielu odległych od siebie miejscach. Od Warszawy, poprzez Przemyśl i Kazimierz nad Wisłą, aż do Drohiczyna" - przypominał Andrzej Wajda.

"Kronika wypadków miłosnych" zdobyła Złotą Taśmę - Nagrodę Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP za najlepszy polski film 1986 roku.

Andrzej Wajda nieznany 1 / 17 Andrzej Wajda nie żyje. Wybitny reżyser, współtwórca polskiej szkoły filmowej, laureat Oscara zmarł w niedzielę, 9 października, wieczorem. Miał 90 lat. Źródło: East News udostępnij

