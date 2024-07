"Królowa popu" w końcu zrealizuje autobiografię? Opublikowała zdjęcia!

W 2020 roku pojawił się projekt, który miał być biografią światowej "królowej popu". Film ukazywałby początki kariery Madonny, jej drogę na szczyt oraz kończyłby się na w trakcie trasy Blonde Ambition w latach 90. Piosenkarka osobiście zajęła się scenariuszem napisała dwie wersję: jedną z Diablo Codym ("Juno"), drugą z Erin Cressidą Wilson ("Sekretarka"). Niestety na początku 2023 roku prace nad produkcją zostały wstrzymane, prawdopodobnie ze względu na zbliżające się koncerty.

Julia Garner jako Madonna w jej autobiografii

W czerwcu tego roku ukazała się informacja, że w głównej roli zobaczymy Julię Garner. 30-letnia Amerykanka, za postać Ruth Langmore w serialu "Ozark" emitowanym w latach 2017-2022, trzykrotnie otrzymała nagrodę Primetime Emmy. Ostatnio pojawiła się w reżyserowanym przez Kitty Green dreszczowcu "The Royal Hotel", a w 2025 roku Marvel Studios wyda nową wersję "Fantastycznej Czwórki" z jej udziałem.

Jak się okazuje, informacja o doborze aktorki do głównej roli nie jest jedyną informacją potwierdzającą wznowienie prac nad filmem. Madonna opublikowała na Instagramie serię zdjęć, która ukazuje ją pracującą nad scenariuszem do swojej autobiografii. Na jednej z fotografii widzimy tytuł, który ma nosić produkcja - "Who’s That Girl". Nazwa nawiązuje do komedii Jamesa Foleya, w której w 1987 roku piosenkarka odegrała główną rolę. Nagrała wtedy również piosenkę promującą film pod tym samym tytułem.

Madonna: Gwiazda wszechstronna

65-letnia Madonna znana jest oczywiście jako wybitna gwiazda popu. W 2022 roku oszacowano, iż jej nagrania sprzedały się w liczbie ponad 400 milionów egzemplarzy, co czyni ją kobietą z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Oprócz osiągnięć muzycznych celebrytka miała już okazję wystąpić jako aktorka w kilku produkcjach m.in. "Ich własna liga", "Śmierć nadejdzie jutro" czy "Evita". Dwukrotnie również sprawdziła się w roli reżyserki filmowej w tytułach "Mądrość i seks" oraz "W.E. Królewski romans".

