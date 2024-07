Klasyk kina akcji w nowym wydaniu. Projekt powstaje pod skrzydłami legendy

John Woo robi remake własnego filmu. Tym razem w Hollywood

"Płatny morderca" jest jednym z tytułów, które uważa się za definiujące dla kina akcji. Miał ogromny wpływ na to, co w późniejszych latach działo się w tym gatunku.

Nieczęsto jednak zdarza się, by to twórca oryginału tworzył nowe wydanie własnego dzieła. Amerykański remake hongkońskiego klasyka Johna Woo będzie nosił tytuł "The Killer".

Wideo youtube

"The Killer": O czym opowie film?

Historia przedstawi losy tajemniczej zabójczyni imieniem Zee (Nathalie Emmanuel), znanej jako Królowa Umarłych. Gdy odmawia mentorowi (Sam Worthington) unicestwienia niewidomej kobiety (Diana Silvers), jej życie jest w niebezpieczeństwie. W wyniku lawiny zdarzeń Zee musi stawić czoła przeszłości.

"The Killer" nie otrzyma premiery w kinie; w Ameryce będzie można go zobaczyć na platformie Peacock już 23 sierpnia. Na ten moment nic nie wiadomo o dacie polskiej premiery oraz platformy, na której film mógłby się pojawić.

