"Nie chcę nikogo obrażać, ale trochę obruszyła mnie sytuacja, w której studio chwali się tym, że obsadziło latynoską aktorkę w roli Śnieżki, a jednocześnie dalej chce opowiedzieć historię jej oraz siedmiu krasnali. Zatrzymajcie się na chwilę i zobaczcie, co robicie. Nie ma to dla mnie żadnego sensu. Z jednej strony jesteście tacy postępowi, a z drugiej będziecie, k..., kręcić film o siedmiu karłach mieszkających razem w jaskini. Co wy, k..., robicie? Zrobiłem za mało, by walczyć o nasze prawa? Nie byłem wystarczająco głośny?" - grzmiał aktor znany z roli Tyriona Lannistera w "Grze o tron" w podcaście "WTF".

Na odpowiedź ze strony studia Disneya Peter Dinklage nie musiał długo czekać. "Aby uniknąć wzmacniania stereotypów z oryginalnego filmu animowanego, przyjęliśmy inne podejście do tych siedmiu postaci, a także konsultowaliśmy się z członkami społeczności osób niskorosłych. Będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat, gdy po okresie planowania, rozpoczniemy proces produkcyjny" - przekazał rzecznik studia Disneya na łamach portalu "The Hollywood Reporter".

Projekt aktorskiej wersji klasycznego filmu z 1937 roku rozwijany jest od trzech lat. Zgodnie z przekazanymi na ten temat informacjami, studio Disneya od początku pracuje nad nowym sposobem zaprezentowania tytułowych krasnoludków. Zaangażowano specjalnych konsultantów podobnie jak w przypadku innych aktorskich wersji klasycznych animacji Disneya, takich jak "Aladyn" czy "Mulan" .

Królewnę Śnieżkę zagra w nowym filmie Rachel Zegler ( "West Side Story" ), a rola Złej Królowej przypadła w udziale Gal Gadot ( "Wonder Woman" ). Film wyreżyseruje Marc Webb ( "500 dni miłości" ).

