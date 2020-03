"Królestwo" bezpłatnie na pierwszy dzień wiosny

Czy nie wychodząc z domu, można przenieść się w samo serce puszczy? W ten weekend będzie to możliwe! W pierwszy dzień wiosny M2 Films udostępnia bezpłatnie najpiękniejszy film przyrodniczy ostatnich lat. "Królestwo", czyli zapierające dech w piersiach ujęcia zwierząt, fenomenalne obrazy przyrody i wspaniała Puszcza Białowieska - już w ten weekend bez opłat na VOD.pl!

Kadr z filmu "Królestwo" /materiały dystrybutora

M2 Films, zachęcając do pozostania w domach, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, udostępnia bezpłatnie "Królestwo", film twórców hitów dokumentalno-przyrodniczych "Mikrokosmos" i "Makrokosmos".

Reklama

Nie wychodząc z domu, w gronie całej rodziny, można przenieść się do samego środka puszczy, spacerować po lesie, podziwiać żubry, lisy, wilki, łosie i jelenie, a nawet więcej - oczami tych i innych zwierząt poznać historię natury i naszego kontynentu.



"Królestwo" to fenomenalny film przyrodniczy, który był najchętniej oglądanym dokumentem w polskich kinach w 2016 roku. Zdjęcia do filmu powstawały m.in. w Puszczy Białowieskiej, jednym zachowanym miejscu, które oddaje charakter lasu w postaci, jakiej istniał tysiące lat temu. Twórcy filmu zabierają widzów do serca pełnej tajemnic prapuszczy, aby opowiedzieć o przyrodzie, tej najdzikszej i nietkniętej jeszcze ludzką ręką. Lektorką polskiej wersji językowej jest Krystyna Czubówna.

Dystrybutorem filmu "Królestwo" jest firma M2 Films, która już w sobotę 21.03, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, udostępni film bezpłatnie. "Królestwo" będzie można obejrzeć bez żadnych opłat w weekend 21-22.03 w serwisie VOD.pl.