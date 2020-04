Kostiumy filmowe na sprzedaż

Fani takich produkcji, jak "Nieoszlifowane diamenty", "Euforia" czy "Midsommar. W biały dzień", już wkrótce będą mogli wzbogacić swoją garderobę o kostiumy ich bohaterów. A przy okazji zrobić dobry uczynek, bo pieniądze zgromadzone dzięki licytacjom trafią do fundacji i placówek medycznych, które walczą z pandemią i jej skutkami.

Prawdziwa gratka dla wielbicieli filmowych i serialowych hitów oraz kolekcjonerów unikatowych ubrań - niezapomniane kostiumy z najpopularniejszych produkcji ostatnich miesięcy trafią na szereg wyjątkowych aukcji, których celem jest wsparcie amerykańskich placówek medycznych i organizacji dobroczynnych. Pieniądze ze sprzedaży filmowych strojów trafią do Nowojorskiego Banku Żywności, kilku szpitali w tym mieście, FDNY Foundation oraz organizacji charytatywnej Queens Community House. Każda aukcja potrwa 16 dni.



Jak ogłosili przedstawiciele nowojorskiego studia A24, dystrybutora filmu "Nieoszlifowane diamenty", już wkrótce, bo 4 maja, będzie można wylicytować kostiumy jego bohaterów. Znajdziemy wśród nich m.in. pamiętną musztardową koszulę Howarda "Howiego" Ratnera granego przez Adama Sandlera, jego okulary od Cartiera oraz efektowną stylizację Julii Fox, która na ekranie wciela się w dziewczynę bohatera - kolorowy top projektu Roberto Cavalliego oraz skórzaną spódnicę w kolorze czekoladowego brązu.

Ucieszą się z pewnością także fani bijącego przed rokiem rekordy popularności serialu "Euforia". Już teraz bowiem mogą oni licytować bordową bluzę, w której na ekranie pojawiła się Zendaya. Jej cena na ten moment sięga 6 tys. dolarów.



27 kwietnia zaś rozpocznie się wyczekiwana aukcja kostiumów z horroru "Midsommar. W biały dzień" z Florence Pugh w roli głównej. Wylądują na niej kultowe suknie w stylu vintage uszyte z materiałów przypominających stare haftowane obrusy oraz brawurowa kwiatowa stylizacja Pugh z finałowej sceny filmu, czyli "May Queen dress". Projektantka kostiumów Andrea Flesch potrzebowała dwóch miesięcy i czterech prototypów, aby stworzyć projekt tej kreacji. Suknię ozdabia bowiem 10 tysięcy ręcznie klejonych jedwabnych kwiatów.

Aukcje studia A24 to bez wątpienia znakomita okazja, by wejść w posiadanie kawałka historii kina i wzbogacić garderobę o niepowtarzalne ubranie lub akcesorium. Jest to również, a może przede wszystkim, szansa na włączenie się w globalną walkę z pandemią i wsparcie placówek medycznych. A potrzebują one dziś tego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.