Kongres Kobiet Filmu. "Tytuł jest celowo prowokacyjny"

"Cisza na planie? Głos kobiet w kinie"

"Systemowe wsparcie dla egzekwowania równych praw w obszarze kinematografii, zapobieganie zachowaniom przemocowym oraz mobbingowym, czy współpraca na rzecz promocji udziału kobiet w projektach filmowych" - to tylko część zagadnień, które znalazły się w centrum zainteresowania nowej inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Tytuł Kongresu jest celowo prowokacyjny. Nawiązuje do symbolicznej 'ciszy' panującej przez lata, ciszy, w której wiele opowieści, aspiracji i problemów kobiet w branży nie znajdowało swojego miejsca. Dziś tę ciszę chcemy zastąpić dialogiem. To zaproszenie do zmiany - od środka, z udziałem całego środowiska" - mówi Kamila Dorbach, dyrektorka PISF.

"Wierzę, że prawdziwa siła kina rodzi się w różnorodności, a równouprawnienie jest nie tylko kwestią sprawiedliwości, ale także jakości twórczości i odwagi opowiadania historii. Kobiety w polskiej branży filmowej odgrywają rolę fundamentalną - twórczą, organizacyjną, wizjonerską - a jednak wciąż zbyt często pozostają w cieniu historii, narracji i statystyk" - dodaje.

Polski Instytut Sztuki Filmowej zamierza stworzyć warunki, w których "równość, bezpieczeństwo, otwartość i dostępność będą nie hasłem, lecz codzienną praktyką branży filmowej".



I Kongres Kobiet Filmu w listopadzie

W gronie ekspertek znalazły się m.in. Beata Chmiel, Izabela Kiszka-Hoflik, Joanna Kos-Krauze , Maria Krauss, Dagmara Molga, Magdalena Puzmujźniak, Monika Talarczyk, Renata Czarnkowska-Listoś, Joanna Bielak czy Anna Zdrojewska.

I Kongres Kobiet Filmu ma odbyć się w listopadzie. Dokładna data, miejsce i program zostaną podane niebawem.