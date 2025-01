Film "Avengers: Doomsday" zapowiada wielkie powroty. Na San Diego Comic-Con ogłoszono, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma — jednego z najgroźniejszych złoczyńców Marvela. To odważny ruch, który może odwrócić multiwersum do góry nogami. Oczekuje się również, że na ekranie zobaczymy wiele postaci z tzw. "OG" MCU, co sugeruje prawdziwą gwiazdorską obsadę.

"Avengers" bez Doktora Strange’a?

W jednym z niedawnych wywiadów Benedict Cumberbatch zdradził, że jego bohater nie pojawi się w jednej z najnowszych produkcji z serii "Avengers". Ale fani Marvela doskonale wiedzą, że aktorzy często za przyzwoleniem studia kręcą i kombinują, byle tylko wyprowadzić fanów i media w pole. Podobnie miało się stać z wypowiedziami ulubionego neurochirurga.

Podobno wszystko ma rozbijać się o semantykę i odpowiednią interpretację odpowiedzi. Wygląda na to, że wywiady są kolejną częścią kampanii Marvela w celu wzbudzenia zainteresowania kolejnymi produkcjami ze świata superbohaterów.

W trakcie rozmowy znalazły się dwa fragmenty, które odnosiły się bezpośrednio do "Avengers: Doomsday". Pierwszy:

"Doktor Strange robi sobie przerwę w kolejnym filmie Marvela, ‘Avengers: Doomsday z 2026 roku’" - (parafraza dziennikarza), a drugi odnosi się do faktu, że nieobecność Strange'a jest wynikiem tego, że "nie pasuje on do tej części historii".

Warto jednak zaznaczyć, że w uniwersum funkcjonują warianty różnych postaci, więc nie jest wykluczone, że Cumberbatch powróci, ale nie jako pierwotna wersja Strange’a, którą poznaliśmy w 2016 roku. Czy pojawi się jako złoczyńca u boku Dra Dooma?

O tym przekonamy się zapewne dopiero w okolicach premiery "Avengers: Doomsday", która zapowiedziana została na 2026 rok.