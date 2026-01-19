Kolejny sukces popularnej animacji. "Zwierzogród 2" zapisze się w historii

"Zwierzogród 2": o czym opowiada animacja?

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Reżyserami filmu są laureaci Oscara Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser "Zwierzogrodu" i "Naszego magicznego Encanto"). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".

Dubbingiem w sequelu zajęli się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji. W filmie usłyszeliśmy Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elbę, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Postać Gazeli po raz kolejny przemówiła głosem Shakiry. Jednym z kluczowych bohaterów opowieści jest wąż Gary. Głos postaci w oryginalnej wersji podłoży Ke Huy Quan, znany widzom m.in. z nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Wszystko, wszędzie, naraz".

"Zwierzogród 2": Hollywood świętuje. Kolejny rekord pobity

"Zwierzogród 2' ma wszystko czego potrzeba, by zdobyć uznanie publiczności. I to nie tylko tej najmłodszej. [...] W lekkiej rozrywkowej formie nowa produkcja Disneya przemyca dużo prawdy o otaczającej nas rzeczywistości. Co ważne, czyni to w mądry i odpowiedzialny sposób. Osobne brawa należą się twórcom polskiego dubbingu filmu, który podbija jeszcze - i tak wysoki - walor artystyczny filmu. To pozycja obowiązkowa na weekendowe, rodzinne wyjście" - pisał w recenzji dla Interii Kuba Armata.

Druga odsłona animacji przyciągnęła do kina tłumy widzów. Jak podaje Variety, przebój Disneya zarobił globalnie 1,7 miliarda dolarów, wyprzedzając "W głowie się nie mieści 2" z 2024 roku (1,69 miliarda dolarów). W ten sposób "Zwierzogród 2" stał się najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii Hollywood.

"To osiągnięcie zawdzięczamy przede wszystkim fanom, których entuzjazm sprawił, że stało się to możliwe. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych filmowców, Jareda Busha, Byrona Howarda i Yvett Merino, oraz całego zespołu Walt Disney Animation Studios za stworzenie filmu, który tak głęboko przemawia do widzów na całym świecie" - powiedział w oświadczeniu Alan Bergman, współprezes Disney Entertainment.

W perspektywie globalnej najbardziej dochodową animacją pozostaje "Ne Zha 2: W krainie potworów". Chińska produkcja zarobiła aż 2,25 mld dolarów.

