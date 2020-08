Kolejne utrudnienia w pracy nad „Jurassic World: Dominion”

Pandemia COVID-19 nie ułatwia pracy nad filmami. Wiedzą o tym doskonale twórcy trzeciej części serii „Jurassic World”, do której zdjęcia nie tak dawno temu zostały wznowione w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Kolejną przeszkodzą na drodze do ukończenia filmu może być wzrost zarażeń koronawirusem na Malcie, gdzie planowane były zdjęcia do filmu „Jurassic World: Dominion”.

Planowane na koniec sierpnia rozpoczęcie zdjęć do filmu "Jurassic World: Dominion" na Malcie dojdzie do skutku, jednak obecność ekipy filmowej będzie tam ograniczona do minimum. Główne gwiazdy filmu: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard i Sam Neill nie pojawią się na Malcie tak jak to pierwotnie zakładano.



Według informacji dochodzących z Malty, czterech obecnych tam członków ekipy filmu otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Aktualnie przebywają na kwarantannie. W ostatnim miesiącu Malta zanotowała wzrost zarażeń COVID-19 i aby uniknąć dalszych, władze wyspiarskiego państwa zdecydowały się na zamknięcie stadionów, barów czy sal koncertowych. Zgromadzenia zostały zaś ograniczone do piętnastu osób.



"Od końca sierpnia druga ekipa "Jurassic World: Dominion" będzie na Malcie. Ostrożność, z jaką kręcimy nasz film, nie pozwala na udział w zdjęciach na Malcie pierwszej ekipie, a naszą obecność ograniczamy tam do niezbędnego minimum. Dziękujemy rządowi Malty za wsparcie i nie możemy się doczekać efektów zdjęć w tym pięknym kraju" - poinformował rzecznik studia Universal Pictures w oświadczeniu przysłanym portalowi "Deadline".

Źródła zbliżone do produkcji szacują, że na Malcie pracować będzie około dwustu członków ekipy. To o połowę mniej niż pierwotnie zakładano. Ekipa złożona będzie z miejscowych specjalistów oraz filmowców, którzy przyjadą tam z Wielkiej Brytanii, gdzie kręcone są główne zdjęcia do filmu "Jurassic World: Dominion".



Nie są to jedyne wykryte przypadki koronawirusa w ekipie "Jurassic World: Dominion". Na początku lipca wirus został wykryty u czwórki brytyjskich członków ekipy filmowej. Zostali odizolowani i żaden z nich poważnie nie zachorował.



Premiera filmu "Jurassic World: Dominion" została zaplanowana na 11 czerwca przyszłego roku.