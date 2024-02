Kolejne plotki o ostatnim filmie Tarantino. Hollywoodzkie gwiazdy w obsadzie?

Aktor pracuje obecnie nad ósmą, niezatytułowaną jeszcze częścią serii "Mission: Impossible". Planuje także realizację filmu w przestrzeni kosmicznej. Insider Jeff Snider podał informację, że aktor jest rozważany do jednej z ról w "The Movie Critic". Cruise ma być bardzo chętny do współpracy z Tarantino i za wszelką cenę stara się znaleźć miejsce w swoim napiętym grafiku na zdjęcia do filmu.

Aktor mógł w przeszłości współpracować z twórcą "Pulp Fiction" przy okazji "Pewnego razu... w Hollywood". Zaproponowano mu rolę Cliffa Bootha, w którą ostatecznie wcielił się Brad Pitt. Później otrzymał za nią szereg nagród, w tym Oscara.

Wedle wcześniejszych plotek Pitt także miałby znaleźć się w obsadzie "The Movie Critic". Gdyby obie informacje okazały się prawdą, byłby to pierwszy wspólny projekt obu aktorów od czasu "Wywiadu z wampirem" Neila Jordana z 1994 roku. Za swój występ obaj zostali wówczas "uhonorowani" Złotą Maliną dla najgorszego ekranowego duetu.

"The Movie Critic": Co wiemy o ostatnim filmie Quentina Tarantino?

Od kiedy reżyser ogłosił rozpoczęcie prac nad "The Movie Critic", który byłby jego ostatnim filmem w karierze, dziennikarze spekulowali, że główna rola trafi właśnie do Pitta. Tarantino ostudził ich entuzjazm podczas festiwalu w Cannes w 2023 roku. "Jeszcze nie zdecydowałem [kogo obsadzę], ale będzie to ktoś w okolicach trzydziestego piątego roku życia" - wyjawił.

We wrześniu scooper Daniel Richtman wskazał, że reżyser zdecydował się obsadzić w roli tytułowej swojego nowego filmu Paula Waltera Hausera, gwiazdę "Richarda Jewella". Strony miały się porozumieć jeszcze przed rozpoczęciem strajku aktorów. Według innych plotek w jedną z postaci wcieliłby się Samuel L. Jackson, stały członek obsady filmów Tarantino.

Dla Hausera byłaby to druga główna rola w karierze po "Richardzie Jewellu" w reżyserii Clinta Eastwooda. Aktora mogliśmy oglądać także w "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Czarnym bractwie. BlackKklansman" i "Cruelli". Za drugoplanową rolę w miniserialu "Czarny ptak" otrzymał Złoty Glob i Emmy.

Jednak na początku lutego 2024 roku serwis "Deadline" podał informację, że to Pitt wystąpi w głównej roli. Film powstałby najpewniej dla wytwórni Sony Pictures i wszedłby do kin w 2025 roku.

Akcja "The Movie Critic" rozgrywałaby się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jak mówi twórca "Pulp Fiction", bohater byłby oparty na prawdziwym krytyku filmowym, który nigdy nie zdobył rozpoznawalności, bo pisał do magazynu z treściami dla dorosłych.