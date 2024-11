Najnowszy film zatytułowany "Assassination" skupi się na spisku skierowanym przeciwko Kennedy’emu. Główną bohaterką ma być Dorothy Kilgallen ( Jessica Chastain ), która była w tamtych czasach jednym z najważniejszych głosów ówczesnych mediów.

Kim była Dorothy Kilgallen? Dziennikarka była pierwszą reporterką kryminalną w Ameryce i jedyną kobietą, która zajmowała się sprawą zabójstwa Johna F. Kennedy’ego. Co ciekawe, Kilgallen zmarła w bardzo podejrzanych okolicznościach, a tej sprawy już nigdy nie zbadano.

Reklama

"Podoba nam się pomysł zbadania tego tematu z perspektywy Dorothy. Była nieustępliwa i odważna w dążeniu do prawdy, a ten film jest w równym stopniu jej historią, jak i odkryciem tego, co wydarzyło się tamtego dnia w Dallas. To niezwykle ekscytujące widzieć, że Jessica, Brendan i Bryan dołączają do Pacino, wcielając wizję Barry’ego w życie" - wyjaśnił Jason Sosnoff, współproducent filmu.

Produkcja powstaje pod reżyserią Barry’ego Levinsona. Na planie filmu obok Ala Pacino, zobaczymy także Jessicę Chastain, Brendana Frasera i Bryana Cranstona . Prace nad filmem mają rozpocząć się w 2025 roku.

"Praca z tak wybitnymi aktorami to niesamowity przywilej. Są doskonale obsadzeni, aby ożywić ekscytujące niuanse tego oryginalnego i dynamicznego scenariusza pod przewodnictwem Barry’ego" - powiedział Corey Large, producent filmu.

"Assassination": o czym jest?

Produkcja skupia się na historii Dorothy Kilgallen, która podejrzewa, że w zabójstwie Kennedy’ego brało więcej osób niż tylko Lee Harvey Oswald. Dziennikarka postanawia wykorzystać swoje wpływy, by odnaleźć prawdziwego sprawcę. Nadchodząca produkcja ma być mieszanką prawdziwego śledztwa i kina noir. Bohaterka staje naprzeciw CIA, FBI i mafii, a wszystkie te organizacje pragną zamieść całą sprawę pod dywan.