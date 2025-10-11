"Lalka": imponująca scenografia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Trwają zdjęcia do filmu Macieja Kawalskiego "Lalka". Nowa kinowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa ma imponującą obsadę. W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat. W filmie występują również: Krystyna Janda (hrabina Joanna Karolowa, siostra Łęckiego), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska) oraz Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski).

"Lalka": imponująca scenografia na Krakowskim Przedmieściu

Na warszawskim Krakowskim Przedmieściu powstała imponująca scenografia. Jej głównym elementem jest zbudowany od podstaw sklep Stanisława Wokulskiego, łącznie z imponującym gabinetem głównego bohatera.

"Czasami filmowcy stawiają fasadę budynku, żeby stworzyć wrażenie świata, który już nie istnieje. Natomiast to, co zdarza się bardzo, bardzo rzadko, a z czym mamy do czynienia tutaj, to stworzenie fasady budynku wraz z całym praktycznym, funkcjonalnym wnętrzem, które ma około 300 metrów kwadratowych" - mówi w rozmowie z PAP Life Maciej Kawalski .

"Jest w tym coś magicznego. Ten budynek, który teraz został scenograficznie postawiony, stoi dokładnie w miejscu, gdzie w czasach Bolesława Prusa istniała kamienica. Nie przetrwała wojny i nie została odbudowana. A przecież właśnie tutaj, w 'Lalce', Prus umieścił mieszkanie Wokulskiego. Odtwarzamy więc jakiś element historii z jego czasów. Jest w tym pewien meta-magiczny poziom" - podkreśla reżyser.

"Przez siedem wielkich witryn widać całe Krakowskie Przedmieście, widać na skos stary sklep Wokulskiego. W kinie zobaczymy ówczesne życie miejskie Warszawy. To, co chcieliśmy osiągnąć - i co było istotne dla Bolesława Prusa - to duży realizm opowieści. Tworząc ten film, kładziemy ogromny nacisk na to, żeby to była realistyczna, bardzo prawdziwa historia, która rzuca swój czar na odbiorcę" - dodaje Kawalski w rozmowie z PAP.

Zdjęcia do filmu "Lalka" rozpoczęły się pod koniec lipca. Na Krakowskim Przedmieściu ekipa będzie pracowała do 22 października.

Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński. Za kostiumy odpowiada Katarzyna Lewińska. Producentem jest Radosław Drabik (Gigant Films). Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku.

"Lalka": dwie ekranizacje i nowy serial Netfliksa

"Lalka" Bolesława Prusa została przeniesiona na ekran już dwukrotnie. W 1968 roku Wojciech Jerzy Has zrealizował film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.

Aktualnie trwają również prace nad serialem Netfliksa , za który odpowiada Paweł Maślona. W tej produkcji Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Schuchardt , a w Izabelę Łęcką wciela się Sandra Drzymalska . Producentem serialu jest Jan Kwieciński - Akson Studio.