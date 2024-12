Kolejna znajoma twarz w "Krzyku VII". Kto jeszcze powróci do popularnej serii?

Gooding wcieli się ponownie w Chada Meeks-Martina, siostrzeńca Randy'ego (Jamie Kennedy) z dwóch pierwszych części i brata bliźniaka Mindy (Jasmin Savoy Brown) z "Krzyku" i "Krzyku VI".

W 2022 roku seria powitała grupę nowych bohaterów, na których miały skupiać się jej kolejne odsłony. Niestety, w czasie przygotowań do "Krzyku VII" z produkcją pożegnały się Melissa Barrera i Jenna Ortega. Doprowadziło to do zmiany reżysera i rozpoczęcia prac nad filmem od zera.

Jeszcze w marcu 2024 roku Mason zapewniał, że "Krzyk VII" powstanie. Jeśli ustalenia "Variety" zostaną potwierdzone, będzie jednym z nowych członków obsady poprzednich dwóch części, który powróci w "siódemce".

"Krzyk VII". Kto znajduje się w obsadzie filmu?

Nie wiadomo, czy dojdzie do angażu Brown, która zagrała siostrę bliźniaczkę Chada. Nie potwierdzono także powrotu Courteney Cox, która od pierwszej części wcielała się w dziennikarkę Gale Weathers.

Wiadomo, że w główną bohaterkę "Krzyku VII" zagra nieobecna w "szóstce" Neve Campbell. W serii zadebiutują także McKenna Grace, Sam Rechner i Asa Germann. Reżyseruje Kevin Williamson, pomysłodawca serii. Premierę filmu zapowiedziano na 27 lutego 2026 roku.