Kolejna ekranizacja króla bestsellerów. Co tym razem zrealizuje Netflix?

"Cujo": klasyka horroru na streamingu

"Cujo" zadebiutował w 1981 roku i szybko zdobył status kultowego thrillera. Pierwsza filmowa adaptacja pojawiła się już dwa lata później, a główną rolę zagrała Dee Wallace. Historia opowiada o matce i jej synu, którzy zostają uwięzieni w zepsutym samochodzie, podczas gdy za oknem czai się przerażający, wściekły bernardyn. Pies, niegdyś łagodny olbrzym, po ugryzieniu przez zakażonego nietoperza zmienia się w śmiercionośną bestię. Fabuła, choć prosta, do dziś mrozi krew w żyłach.

Kinga reprezentują Rand Holston Management i Gang Tyre. Na ten moment więcej szczegółów produkcji nie jest znane.

Reklama

Stephen King - niekwestionowany król bestsellerów

Nadchodząca książka Kinga "Never Flinch" już budzi ogromne emocje, a autor pracuje też nad trzecią częścią "Talizmana". Tymczasem adaptacje jego powieści wyrastają jak grzyby po deszczu. Wkrótce zobaczymy filmowe wersje "Małpy" w reżyserii Osgooda Perkinsa, "Wielkiego marszu" Francisa Lawrence’a oraz "Uciekiniera" Edgara Wrighta z Glenem Powellem w roli głównej. Na horyzoncie jest też prequel "To" - "Welcome to Derry" oraz nowa wersja "Carrie" pod okiem Mike’a Flanagana.

Zobacz też: Osgood Perkins i Theo James: Twórca filmowy musi podejmować ryzyko