Występ Anyi Taylor-Joy w drugiej części "Diuny" był trzymany w sekrecie. Jak przyznaje sam reżyser, chciał sprawdzić, jak długo uda się utrzymać jakąkolwiek tajemnicę w Hollywood, a rola aktorki miała być niespodzianką dla fanów. Pojawienie się Taylor-Joy na londyńskiej premierze było niemałym zaskoczeniem. To wtedy reżyser ogłosił jej udział w filmie.

Ujęcia z Anyą Taylor-Joy były kręcone w sekrecie, a sam Denis Villenueve był zachwycony pomysłem trzymania czegoś w tajemnicy praktycznie do samej premiery.

"Myślę, że Hollywood to najbardziej plotkarskie miasto na świecie i chciałem w ramach eksperymentu sprawdzić, jak długo uda nam się utrzymać tajemnicę. Zrobiliśmy to. To była jednostka specjalna, pojechaliśmy do Afryki, aby kręcić zdjęcia z Anyą w sekrecie. Po prostu spodobał mi się pomysł, aby do samego końca zachować dla publiczności niespodziankę; to był prezent, który chciałem zatrzymać dla fanów" - powiedział w rozmowie z "The Hollywood Reporter".



Kogo gra Anya Taylor-Joy w "Diunie"?

Choć występ Anyi Taylor-Joy w najnowszej "Diunie" okazał się być niemałą sensacją, aktorka pojawia się w filmie na... zaledwie kilka sekund. Jej postać to Alia Atryda, siostra Paula (Timothee Chalamet). Bohaterka w drugiej części "Diuny" pojawia się jako nienarodzone dziecko, głos, z którym rozmawia Jessica (Rebecca Ferguson) po wypiciu Wody Życia. Mimo że Alia nie przyszła jeszcze na świat, posiada świadomość i wspomnienia przodków dzięki tajemniczemu płynowi.

Anyę widzimy na ekranie w kilkusekundowym ujęciu, które jest wizją głównego bohatera, spowodowaną wypiciem wspomnianej Wody Życia. To wtedy Paul dostrzega dziedzictwo jego rodu. Scena z udziałem aktorki ujawnia rodzinne powiązania Jessiki, Paula i Alii z Vladimirem Harkonnenem. Przewiduje przyszłość dla Arrakis. Alia Atryda prawdopodobnie będzie miała o wiele większe znaczenie w trzeciej części filmu (jeśli powstanie).

W powieściach Franka Herberta odgrywa jedną z najważniejszych ról. Jak zauważa Esquire, postać ta staje się znana jako "Święta Alia od Noża" – i to ona zabija Harkonnena. W drugiej części "Diuny" to Paul odbiera mu życie.