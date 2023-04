Głównym bohaterem "Kochaj i rób co chcesz" jest młody i ambitny Sławek Wiśnik, absolwent konserwatorium w klasie organów. Chłopak chce wyrwać się z Kaliszewa, małej miejscowości pod Suwałkami, i zrobić karierę muzyczną. Niestety, nie dostaje oczekiwanego stypendium w Niemczech i w efekcie musi wrócić do rodzinnej wsi, gdzie w parafialnym kościółku zastępuje chorego organistę.

Jego dziewczyna, Agnieszka, planuje szybki ślub, tym bardziej, że jej ojciec, Zenon Nowak, oferuje Sławkowi prowadzenie interesów. Jednak to nie odpowiada zakochanemu w muzyce Wiśnikowi, a na skutek kolejnych nieporozumień Agnieszka i Sławek rozstają się. Bujający w obłokach artysta ostatecznie wyjeżdża i trafia do klubu "Casablanca", gdzie gra kawałki disco polo.



Dosyć nieoczekiwanie i wbrew sobie, szybko staje się gwiazdą muzyki rozrywkowej. Pomimo sławy i pieniędzy wciąż myśli jednak o swojej byłej dziewczynie, którą zostawił w Kaliszewie...

Produkcja Roberta Glińskiego pokazywana była na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1998 roku, gdzie walczyła o Złote Lwy. Zdobyła również Polską Nagrodę Filmową Orły w kategorii: najlepszy dźwięk i była nominowana za montaż.

W główną rolę wcielał się w filmie Rafał Olbrychski , syn gwiazdora "Potopu" i "Popiołów". Na ekranie oglądaliśmy również m.in.: Jerzego Trelę , Ewę Kasprzyk , Katarzynę Bujakiewicz , Agatę Buzek , Zbigniewa Zamachowskiego czy Jana Frycza .

W filmową Agnieszkę wcielała się Monika Kwiatkowska , która jednak nie wykorzystała szansy, jaką był udział w tej głośnej produkcji.



Monika Kwiatkowska: Pierwsze role

Kwiatkowska urodziła się w październiku 1975 roku w Bytomiu. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej.

Na małym ekranie zadebiutowała rolą Majki Żmudy w uwielbianym przez Polaków serialu "Dom". Jej bohaterka, zmagająca się z poważną chorobą nerek, zakochiwała się z wzajemnością w synu Talarów - Kajtku. Rola pięknej i skromnej dziewczyny natychmiast przysporzyła młodej aktorce sympatię ze strony widzów oraz otworzyła drzwi do kariery.



Zdjęcie Monika Kwiatkowska w 2003 roku / JOLA LIPKA / Agencja FORUM

Zaczęły pojawiać się kolejne propozycje, w tym właśnie kreacja Agnieszki w "Kochaj i rób co chcesz".



Następnie Kwiatkowska zagrała w serialach: "Złotopolscy", "Moja Angelika" czy "Na dobre i na złe". To właśnie na planie tej ostatniej produkcji poznała starszego o 22 lata reżysera, Macieja Dejczera , z którym zdecydowała ułożyć sobie życie.

Monika Kwiatkowska: Burzliwy związek

Monika Kwiatkowska i Maciej Dejczer zalegalizowali swój związek w 2003 roku. Para szybko postanowiła powiększyć rodzinę i już rok po ślubie powitali na świecie syna, Macieja.

Sielanka w związku gwiazdorskiej pary trwała zaledwie kilka lat. W 2011 roku media obiegła informacja o tym, że reżyser i aktorka postanowili się rozwieść. Gwiazda serialu "Dom" wniosła pozew o rozwód z wnioskiem o orzeczenie rozpadu małżeństwa z winy męża.



Zdjęcie Monika kwiatkowska i Maciej Dejczer / Gałązka / AKPA

Dodatkowo na wokandę trafiła sprawa o znęcanie się nad aktorką założona przez nią przeciwko Maciejowi Dejczerowi. Kwiatkowska przez lata miała być ofiarą przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Ucierpieć miał również jej syn.

Reżysera ostatecznie uniewinniono w 2015 roku, ale aktorka postanowiła walczyć dalej i co jakiś czas do sądu wpływają apelacje. Małżonkowie wciąż nie mogą porozumieć się co do wysokości alimentów na syna oraz rekompensaty dla aktorki za blisko dekadę życia w toksycznym związku.

Ostatnie doniesienia o trwającym ponad dekadę rozwodzie pojawiły się w mediach na początku 2021 roku. Wówczas miała miejsce kolejna rozprawa w sądzie rejonowym na warszawskim Mokotowie. Tak do tej sytuacji odnosiła się Monika Kwiatkowska:

Przez długi czas ukrywałam to, co się u nas działo, bałam się tego, co będzie, jak inni się dowiedzą. I wtedy stało się. Informacje o szczegółach naszego rozstania obiegły media. Bez mojej zgody. Poczułam się, jakby mnie ktoś nagą postawił na środku wsi. I... nic. Jednak żyję, pracuję, czuję się nawet mocniejsza. Od razu zdementuję: nie zażądałam od niego ani willi, ani miliona złotych!

Monika Kwiatkowska: Co robi teraz?

Niewykluczone, że to właśnie wyniszczający proces rozwodowy sprawił, że kariera aktorki zdecydowanie wyhamowała. W ostatnich latach gwiazda pojawia się sporadycznie na małym ekranie i zwykle wciela się w postaci drugoplanowe bądź epizodyczne. Jakiś czas temu mogliśmy ją oglądać m.in. w "Zakochanych po uszy", "Komisarzu Aleksie" czy "Recepturze".

Aktorka czasem próbuje swoich sił również w dubbingu. W 2021 roku jej głosem mówiła jedna z postaci w serialu Marvela "WandaVision".

W zeszłym roku Kwiatkowska pojawiła się w głośnych serialach. W "Zachowaj spokój" Netfliksa grała Renatę, a w "Odwilży" HBO" psycholog dziecięcą.



Jeśli chodzi o kino to w "Przejściu" (2021) zagrała samobójczynię, a w tegorocznym "Filipie" wcieliła się w żonę generała.