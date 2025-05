Kocha czarne charaktery? Właśnie dołączył do obsady kolejnej adaptacji!

"Wschód słońca w dniu dożynek" dopiero co trafił na półki w księgarniach, a już teraz powstają bardzo konkretne plany ekranizacji. Historia skupia się na młodości Haymitcha Abernathy'ego, którego w oryginalnej trylogii "Igrzysk śmierci" poznaliśmy jako mentora Katniss Everdeen i Peety Mellarka. W dniu swoich 16. urodzin Haymitch zostaje "wylosowany" do jubileuszowej edycji wydarzenia, podczas którego liczba zawodników ma być podwojona.

Od jakiegoś czasu otrzymujemy kolejne informacje dotyczące obsady nowego filmu osadzonego w brutalnym świecie "Igrzysk śmierci". Do grona gwiazd, które zobaczymy w adaptacji, dołączył właśnie Ralph Fiennes .

Reklama

Ralph Fiennes jako dobrze znana postać

Ralpha Fiennesa poznaliśmy dzięki roli w "Wichrowych wzgórzach" z 1992 roku, a rok później zachwycił widzów i krytyków rolą zbrodniarza Amona Goetha w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga. Rola ta przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara i szereg innych wyróżnień.

W roku 2005 wcielił się w demonicznego Lorda Voldemorta w kinowej serii o Harrym Potterze, a tym razem zagra nie mniej złowrogiego Coriolanusa Snowa, w którego w pierwszych filmach z cyklu wcielał się Donald Sutherland.

"Chcieliśmy uczcić Donalda Sutherlanda, obsadzając jednego z najlepszych aktorów tego pokolenia w roli prezydenta Snowa (...). Praca z Ralphem była na mojej liście rzeczy do zrobienia, odkąd straumatyzował mnie na całe życie w 'Liście Schindlera’. To naprawdę ekscytujące powitać go w 'Igrzyskach śmierci’" - wyznała Nina Jacobson, producentka nowego filmu.

Wynik tego castingu wywołał niezwykłą euforię w sieci.

"Igrzyska śmierci": co już wiemy?

Jakiś czas temu poznaliśmy reżysera "Wschodu słońca w dniu dożynek" - będzie nim Francis Lawrence, który od lat związany jest z serią — pracował nad "W pierścieniu ognia" (2013), "Kosogłos. Część 1" (2014), "Kosogłos. Część 2" (2015), a także "Balladą ptaków i węży".

Wiemy już, że w rolę Haymitcha wcieli się australijski aktor Joseph Zada, a jego dziewczynę Lenore Dove Baird zagra zaś Whitney Peak z nowej wersji "Plotkary". Młodego Plutarcha Heavensbee'ego odegra Jesse Plemons znany m.in. z takich seriali jak "Breaking Bad" i "Czarne lustro", a w rolę Wiress, byłej mentorki z 12. Dystryktu wcieli się Maya Hawke, znana z serialu "Stranger Things".

Według pierwszych zapowiedzi, film na trafić do kin 20 listopada 2026 roku.