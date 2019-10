Kobiety w życiu Matta Damona

Rodzinny świat Matta Damona pełen jest kobiet. Aktor ma aż cztery córki. Piątą kobietą jego życia jest żona Luciana Bozan Barroso - są małżeństwem od 14 lat. Niedawno gwiazdor imiona wszystkich córek wytatuował sobie na ramieniu.

Matt Damon na festiwalu w Cannes /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Matt Damon swoją przyszłą partnerkę poznał w Miami, gdzie kręcił komedię "Skazani na siebie" (2003).

Po zdjęciach wpadł do baru na drinka. Za kontuarem stała urodziwa latynoska - pochodząca z Argentyny Luciana. Aktor zakochał się od pierwszego wejrzenia. Tytuł filmu, nad którym wówczas pracował, wydaje się być w tych okolicznościach znamienny.

"Czy to było przeznaczenie? Generalnie zawsze wolę wierzyć, że mam wpływ na swoje życie. Przyznaję, nie wszystko da się tak przedstawić, a zwłaszcza właśnie to, w jaki sposób poznałem żonę. Gdy się zastanawiam, ile rzeczy musiało zbiec się w czasie, bym trafił w Miami do tego baru, w którym ona pracowała, to jestem pewien, że stał za tym ktoś na górze" - przyznał Damon.

Zakochani wzięli skromny ślub w nowojorskim urzędzie. Dziś 49-letni Damon (świętuje urodziny 8 października) i 43-letnia Barroso uznawani są za jedno z najzgodniejszych małżeństw w Hollywood.

Wychowują czworo córek. Najstarsza - Alexia ma 21 lat, pochodzi z poprzedniego małżeństwa Luciany. Najmłodsza - Stella Zavala jest 9-latką. Niedawno aktor imiona swoich pociech wytatuował sobie na prawym bicepsie - w kolejności od najstarszej do najmłodszej.



W tym celu odwiedził popularnego w kręgu gwiazd tatuażystę o pseudonimie Winter Stone. Napis wykonany jest delikatną, pochyloną czcionką. Obok ramię Damona zdobi wykonany wcześniej tatuaż dedykowany żonie.

"Jestem największym pantoflarzem w Hollywood. Moje dziewczyny wiedzą, że owinęły mnie sobie wokół palca" - śmieje się gwiazdor. - "Ale to nie znaczy, że sobie odpuszczam. Chcę być ojcem idealnym, staram się".