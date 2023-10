Reżyser podkreślał, że poświęcenie Laury Linney dla roli było całkowite: - Znała rytm każdej sceny i każdą linijkę tekstu na wylot. Za każdym razem pytała: "Jak jest? Chcesz, żebym coś zmieniła? Żebym zagrała to inaczej?". Albo po prostu stwierdzała, że i tak zrobi coś nowego. Miała bardzo jasne wyobrażenie o charakterze swej postaci, a jednocześnie była elastyczna. Laura zawsze chce dać reżyserowi wybór i to było niezwykłe. A poza tym jest po prostu uroczą osobą.



Laura Linney: Wielka niedoceniona 1 / 15 Obchodząca we wtorek, 5 lutego, 50 urodziny Laura Linney zadebiutowała na ekranie dopiero w 1992 roku. Zagrała wówczas małą rólkę w melodramacie "Olej Lorenza" George'a Millera, którego gwiazdami byli Susan Sarandon i Nick Nolte. Pierwszą ważną kreację stworzyła w o trzy lata późniejszym filmie przygodowym "Kongo" Franka Marshalla, gdzie wcieliła się w specjalistkę od wysoko zaawansowanych technologii, która udaje się do tytułowego kraju w celu odnalezienia zaginionej ekipy badawczej. Źródło: materiały prasowe

Linney znana jest też ze swej skromności. Jak mówiła w wywiadzie dla "Parade", wielka kariera, jaka przypadła jej w udziale, jest dla niej nieustannym zaskoczeniem. Aktorka, trzykrotnie nominowana do Oscara, na pytanie o to, czy czeka na statuetkę, odpowiedziała: - Czy chciałbym, żeby to się wydarzyło? Jasne. Czy to musi się wydarzyć? Nie. Ale czy byłoby miło? Tak, byłoby miło.

"Klub cudownych kobiet": O czym opowiada film?

"Klub cudownych kobiet" , w kinach od 20 października, to podnosząca na duchu komedia o tym, że prawdziwe cuda zdarzają się w najmniej oczekiwanych okolicznościach.

Lata sześćdziesiąte XX wieku. Trzy kobiety z robotniczej dzielnicy Dublina - Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) i Dolly (Agnes O'Casey), pragną odbyć pielgrzymkę do słynnego francuskiego sanktuarium w Lourdes. Dzięki parafialnemu konkursowi talentów mogą wreszcie zrealizować to marzenie. Gdy ruszają w podróż, dołącza do nich mocno sceptyczna Chrissie (Laura Linney), która pod urokiem osobistym i pewnością siebie ukrywa zgorzknienie. Po drodze ożywają dawne urazy, zmuszając uczestniczki wyprawy do konfrontacji z bolesną przeszłością. Czy przyjaźń i współczucie przyniosą uzdrawiający efekt?