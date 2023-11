"Jestem niezmiernie wdzięczny za nagrodę 'Perspektywa' imienia Janusza 'Kuby' Morgensterna. Janusz Morgenstern to twórca, którego filmy stworzyły polskie kino i stanowią inspirację dla wielu, w tym również dla mnie, do podążania tą pełną wyzwań, ale i satysfakcji filmową drogą. Przed realizacją mojego debiutu 'Ultima Thule' oglądałem film 'Jowita', który stał się dla mnie impulsem do działania. To pełna emocji, kameralna historia, w której jednym z motywów jest poszukiwanie. Tak właśnie chciałem przedstawić widzowi historię, tworzącą 'Ultima Thule'. Chciałbym przy tworzeniu kolejnych filmów mieć zawsze blisko serca 'Jowitę' czy 'Do widzenia do jutra' Janusza Morgensterna. To filmy, w których jeden kadr opowiada więcej niż tysiąc słów i reprezentuje to, co według mnie w kinie najważniejsze, czyli emocje oraz relacje między ludźmi. Bardzo dziękuję kapitule za nagrodę, która stanowi w momencie debiutu niezwykłą motywację do dalszego działania" - mówi Klaudiusz Chrostowski .

Reklama

"Film Klaudiusza Chrostowskiego 'Ultima Thule' to opowiedziana w bardzo subtelny sposób historia o próbie odnalezienia swojego miejsca w świecie, swoich potrzeb i o tym, że na dojrzewanie nigdy nie jest za późno. To portret trzydziestoletniego Bartka (świetna rola Jakuba Gierszała, współproducenta filmu), który wyrusza w podróż w poszukiwaniu nowych perspektyw. Nagroda im. Janusza Kuby Morgensterna 'Perspektywa' jest potwierdzeniem, że warto tą drogą podążać" - czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez Grażynę Torbicką.



"Ultima Thule" trafi na ekrany kin 16 lutego 2024

"Ultima Thule" to wyjątkowa opowieść́ o odkrywaniu siebie, naturze i nieoczywistej przyjaźni. Trzydziestoletni Bartek wyrusza w samotną podróż na najbardziej odosobnioną brytyjską wyspę, aby odnaleźć siebie. Ma ze sobą tylko plecak, wspomnienia i pytanie "co dalej?". Dzika natura, praca i nowe relacje codziennie wystawiają go na próbę, ale dają także szansę na spojrzenie w głąb siebie i odpowiedzenia sobie na najważniejsze pytania. Film jest pełnometrażowym debiutem reżysera. "Ultima Thule" trafi do kin 16 lutego 2024.

Klaudiusz Chrostowski ukończył University of the Arts London na wydziale Film and Video oraz Szkołę Filmową w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Teledyskiem do utworu "Katarakta" Daniela Blooma zdobył nominację do Fryderyka za najlepszy teledysk roku. Jego pełnometrażowy film dokumentalny "Call Me Tony" został nagrodzony m.in. na: Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych IDFA w Amsterdamie, Millennium Docs Against Gravity i Zagrebdox. Ponadto brał udział m.in. w: DOK Leipzig, Doc Aviv czy Escales Documentaries. Za swój debiut fabularny "Ultima Thule" otrzymał główną nagrodę w konkursie filmów mikrobudżetowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



"Perspektywa": Nagroda za najbardziej obiecujący debiut

"Perspektywa" to nagroda przyznawana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. Laureata nagrody wybiera Kapituła, która obraduje pod przewodnictwem Krystyny Cierniak-Morgenstern - pomysłodawczyni "Perspektywy". Nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorem statuetki jest prof. Adam Myjak.



Pierwszym laureatem "Perspektywy" - za rok 2011 - był Adrian Panek. Reżyser otrzymał statuetkę za swój debiutancki film "Daas". Wśród laureatów znajdują się także: Maria Sadowska, Bodo Kox, Elżbieta Benkowska, Julia Kolberger, Łukasz Ostalski, Katarzyna Jungowska, Maciek Bochniak, Jan P. Matuszyński, Paweł Maślona, Ewa Bukowska, Jan Holoubek oraz Bartosz Blaschke. Podczas poprzedniej edycji Nagroda "Perspektywa" trafiła w ręce Daniela Jaroszka za film "Johnny".