"Milczenie Owiec" (1991): Kultowy dreszczowiec

Ekranizacja bestsellerowej powieści autorstwa Thomasa Harrisa zdobyła aż pięć Oskarów, Złoty Glob i wiele innych nagród oraz nominacji. Nic dziwnego, "Milczenie Owiec" to przełomowy film, który do dziś jest uznawany za jeden z najlepszych filmów gatunku. Dzieło Roberta Jonathana Demme pokazuje śledztwo prowadzone przez Clarice Starling, młodą agentkę FBI, która została przydzielona do rozwiązania sprawy oraz schwytania mordercy obdzierającego swoje ofiary ze skóry. W tym celu kontaktuje się ze słynnym pacjentem centrum psychiatrycznego - Hannibalem Lecterem, by wykorzystać jego wiedzę i zrozumieć sposób myślenia poszukiwanego przez nią psychopaty.

Fabuła produkcji jest niezwykle oryginalna, co w połączeniu z genialną grą aktorską Anthony’ego Hopkinsa i Jodie Foster stanowi mieszankę wybuchową. Film szybko stał się klasykiem, który każdy musi zobaczyć przynajmniej raz w życiu!

Wideo "Milczenie owiec": Official Trailer

"Wilk z Wall Street" (2013): Ulubiony dramat

Dzieło Martina Scoresese, jednego z najbardziej znanych reżyserów w historii kina to film oparty na wspomnieniach Jordana Belforta, który dzięki przekonywaniu swoich klientów do ryzykownych inwestycji giełdowych wspiął się na sam szczyt. Dobra passa nie trwa jednak wiecznie. Gdy wychodzi na jaw, że jego sukces był oparty na oszustwach, z rekina biznesu staje się poszukiwanym przez wymiar sprawiedliwości. Niestety nawet w obliczu starcia z komisją papierów wartościowych i FBI nie zmienia swojego podejścia do życia.

Opowieść o zawrotnej karierze, blichtrze i wielkim upadku "Wilka z Wall Street" to jedno z najbardziej znanych dzieł reżysera "Chłopców z ferajny"; "Taksówkarza" czy "Wściekłego Byka". Film z Leonardo DiCaprio, Jonah’em Hill’em i Margot Robbie w rolach głównych był nominowany do pięciu Oskarów i przeszedł do historii jako jeden z najbardziej kasowych obrazów w karierze Scorese.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wilk z Wall Street" [trailer]

"Notting Hill" (1999): Komedia romantyczna

Film w reżyserii Rogera Michella, według scenariusza Richarda Curtisa, to jeden z największych hitów lat 90-tych i jedna z najbardziej znanych komedii romantycznych w historii kina. Opowiada historię rozwiedzionego właściciela kiepsko prosperującej księgarni, którego życie zmienia się w chwili, gdy przypadkowo pojawia się w niej sławna aktorka filmowa. Wskutek incydentu okropionego sokiem pomarańczowym, główny bohater zaprasza gwiazdę do swojego mieszkania, by jak najszybciej sprać powstałą plamę. Aktorka nie tylko postanawia przyjąć zaproszenie, ale również... pocałować go na pożegnanie. "Notting Hill" to błyskotliwa opowieść o miłości, która przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie i z najmniej oczekiwanej strony.

Doskonała gra aktorska Julii Roberts i Hugh Granta oraz emocje, które przedstawiają na ekranie do dziś poruszają widzów i nie zmieniają się mimo upływu lat.

Wideo Notting Hill - Trailer

"Faceci w Czerni" (1997): Science Fiction

Barry Sonnenfeld stworzył jedną z najbardziej kasowych komedii science fiction w dziejach kina. Film "Faceci w Czerni" dzięki przezabawnej fabule zapisał się na zawsze w historii kinematografii, stając się jednym z klasyków tego gatunku. Agenci w tytułowych, nieskazitelnie czarnych garniturach podejmują się ważnego zadania - tropią przybyszów z kosmosu, by Ziemianie nie dowiedzieli się o ich istnieniu. Misja tytułowych bohaterów jest ściśle tajna, a organizacja, do której należą jest tak dobrze ukryta, że nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia. Tommy Lee Jones i Will Smith doskonale wcielili się w swoje role współtworząc hit, który zapada w pamięć. Na Viaplay dostępne są wszystkie trzy części znanej komedii.

Wideo youtube

"Spider-Man" (2002): Na Topie

W kontekście najnowszych kinowych premier nie sposób nie wspomnieć o kultowym bohaterze komiksów Marvela. Tytułowy "Spider-Man" po ugryzieniu przez pająka zyskuje supermoce, dzięki którym może walczyć ze złem na ulicach Nowego Jorku. Jednak jako Peter Parker wciąż musi zmagać się z codziennością. W role główne wcielili się Tobey Maguire, Kristen Dunst oraz Willem Dafoe. Dzieło Sam Raimiego okazało się wielkim hitem, a w obszernej bibliotece platformy Viaplay znajdują się trzy filmy z serii Spider-Man oraz dwa filmy z serii Niesamowity Spider-Man. Warto odświeżyć całą kolekcję przed pójściem do kina na najnowszy film opowiadający o tym wyjątkowym superbohaterze.

Wideo youtube

Kultowe filmy nigdy się nie starzeją, a kolejny seanse mogą tylko udowadniać fenomen tych produkcji. Na Viaplay znajdują się również niezapomniane produkcje takie jak amerykański neo-noir z Keanu Reeves w roli głównej, czyli "John Wick" (2014), kultowy film akcji "Aniołki Charliego" (2019), "Salt" (2010), czyli amerykański thriller z Angeliną Jolie w roli głównej czy niezapomniana ekranizacja powieści Dana Browna - "Kod Da Vinci" (2006).

