Kirk Douglas wykorzystał seksualnie Natalie Wood?

9 listopada na półkach księgarskich pojawi się napisana przez siostrę Natalie Wood, Lanę, książka zatytułowana "Little Sister. My Investigation Into the Mysterious Death of Natalie Wood" ("Młodsza siostra. Moje śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Natalie Wood"). Z fragmentów książki wynika, że Lana Wood oskarża w niej Kirka Douglasa o to, że wykorzystał seksualnie jej siostrę.

Natalie Wood /Earl Leaf/Michael Ochs Archives /Getty Images