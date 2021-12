W roku 2014 film "Kingsman: Tajne służby" przedstawił światu Harry'ego Harta, uprzedzająco grzecznego szpiega-dżentelmena i Gary'ego "Eggsy" Unwina, chłopaka z niewłaściwej strony torów, desperacko potrzebującego ojcowskiego wzorca. Harry zwerbował Eggsy'ego, wyszkolił go w dżentelmeńskim obyciu oraz szpiegowskim fachu, a wraz z oddziałem Kingsmanów para pokonała nikczemnego miliardera z branży technologicznej Richmonda Valentine'a. W sequelu z 2017 roku "Kingsman: Złoty Krąg" poznaliśmy amerykański odpowiednik brytyjskiej organizacji w postaci agencji Statesman, podczas gdy zło przybrało tym razem postać przedsiębiorczej dilerki narkotyków Poppy Adams.



W nowej odsłonie zatytułowanej "King’s Man: Pierwsza misja" historia rozpoczyna się ponad sto lat wcześniej i rozgrywa się w cieniu I wojny światowej, co daje okazję do naszkicowania genezy agencji Kingsman.



Zdjęcie "King's Man: Pierwsza misja" trafi na ekrany kin 5 stycznia 2022 / materiały prasowe

"King's Man: Pierwsza misja": Epicka przygoda

"Chciałem coś zrobić inaczej" - wyjaśnia Matthew Vaughn, scenarzysta, reżyser i producent filmu. "Chciałem pokazać wielką, epicką przygodę. W czasach mojego dzieciństwa filmy takie jak 'Lawrence z Arabii' panowały na ekranach i były zarazem epickie i nie nudne. Pomyślałem sobie więc, że chętnie wskrzesiłbym ten gatunek. Skoro już zaswędziało, to trzeba było podrapać".

Wideo King's Man: Pierwsza misja - zwiastun #1 [premiera 5 stycznia!]

Oznaczało to konieczność wprowadzenia zasadniczej zmiany tonu. "Dość szybko zaczęło stawać się jasne, że będziemy pisać scenariusz, który nie wpisze się w klimat dwóch pierwszych, ale posiadający swój własny, nowy charakter. Stanowi on osobliwą mieszankę niegrzecznej, punkowej, radykalnej wersji historii z powagą i emocjami należnymi bezmiarowi ofiar I wojny światowej" - wyjaśnia Karl Gajdusek, który współtworzył scenariusz z Vaughnem.

Gajdusek uważa, że takie podejście wymagało wyjątkowej dbałości o detale. "Nasze daty są poprawne, przedstawione wydarzenia są prawdziwe, co przydaje obrazowi wiarygodności. Sugerujemy tylko, że nasza historia toczyła się zakulisowo, w dyskretnych pomieszczeniach" - stwierdza autor.



Rozrywkowy film akcji, zabawna lekcja historii

Daniel Brühl, który w filmie odtwarza historyczną postać Erika Jana Hanussena, uważa, że film zawiera element edukacyjny. "Tak, to rozrywkowy film akcji, z humorem i wszystkimi innymi elementami, ale jest to także bardzo zabawna lekcja historii" - zauważa aktor. "Chociaż opowieść została wymyślona na nowo, to konflikty są prawdziwe, podobnie jak niektóre postacie, a to rzeczywiście budzi ciekawość, ponieważ widz czegoś się uczy lub przypomina sobie pewien rozdział historii."



Wideo King's Man: Pierwsza misja - zwiastun #2 [premiera 5 stycznia!]

Brühl dodaje: "Scenariusz mnie powalił. Trudno było się oderwać. Przypomniało mi się kręcenie 'Bękartów wojny' z Quentinem Tarantino. W pewnym sensie ta produkcja jest podobna, ponieważ na nowo odkrywa historię, łącząc fikcyjne postacie z wieloma prawdziwymi i bezdyskusyjnie fascynującymi, a w dodatku miesza te byty w doskonale sensowny sposób."



Z tą zasadniczą różnicą, że tam, gdzie film Tarantino czerpał z elementów II wojny światowej, Vaughn wykorzystuje I wojną światową. "Z tego, co widzę, Matthew nie unika jej okropności" - ujawnia Ralph Fiennes, wcielający się w księcia Oxfordu. "Koszmar wojenny, przytłaczająca liczba poległych oraz ludobójstwo to osnowa tej opowieści. Można powiedzieć, że ten "Kingsman" ma też poważną stronę. Nie brak w nim jednak firmowych znaków "Kingsman", czyli humoru, akcji i przygody".

Zdjęcie Ralph Fiennes na plakacie filmu "King's Man: Pierwsza misja" / materiały prasowe

Inspiracją był także pierwszy film z serii o agencji Kingsman. "Przemowa Harry'ego Harta wygłoszona do Eggsy'ego, kiedy zjeżdżają windą, w pewnym sensie wyjaśnia podwaliny Kingsman. Pamiętam, że dostałem starą wersję scenariusza, przeczytałem go i zacząłem się zastanawiać, jak mam zrobić film o tym przemówieniu. I przyszło olśnienie... nagle wszystko stało się jasne. W głowie wyświetlił mi się cały film, którego scenariusz potem napisałem" - wyjaśnia Vaughn.

Fiennes zwraca uwagę, że słowa wypowiadane przez graną przez niego postać też inspirowane są monologiem Harry'ego Harta. "Mowa, którą sam wygłaszam jest echem wcześniejszej przemowy Harry'ego Harta i objaśnia misję Kingsman. Jest nią ochrona życia. Kingsman jest niezależną agencją wywiadowczą, uwolnioną od biurokracji typowej rządowej organizacji szpiegowskiej w celu skuteczniejszego wspierania zasad pokoju i humanitaryzmu. Taki jest sens jej istnienia. Wyczuwa się w tym wpływ tradycji arturiańskich rycerzy, których celem jest walka ze złem i niesprawiedliwością" - mówi aktor.



Szaleńcy rządzą światem

Jeśli chodzi o fabułę, Gajdusek opisuje ją jako "historię ojca, który złożył śluby pacyfizmu i stara się uchronić syna od tego szaleństwa, ale zaczyna podejrzewać, że to szaleństwo nie jest być może tylko obiektywnym szaleństwem, ale efektem wpływu ciemnych mocy."



"Zagrożenie pochodzi z całej osi zła utworzonej przez szereg postaci historycznych, które niekoniecznie były ze sobą powiązane, ale połączono je w tej historii. Mata Hari, Rasputin, Erik wszyscy się znają i są częścią pewnego rodzaju kliki łotrów zjednoczonych przez wymyśloną postać znaną jako The Shepherd. Ma on swój plan, którym jest zniszczenie europejskich kręgów władzy" - mówi Tom Hollander, który gra w filmie trzy role.

Zdjęcie Tom Hollander na plakacie filmu "King's Man: Pierwsza misja" / materiały prasowe

Vaughn oferuje wgląd w inny element "King’s Man: Pierwsza misja", mówiąc: "Tak naprawdę to czerpiemy z historii klasowych podziałów. Ralph, czyli książę Oxfordu, nie jest snobem i odkrył, że najlepszym sposobem na stworzenie siatki szpiegowskiej jest zwerbowanie kamerdynerów, szoferów, niań i pokojówek, ponieważ w tamtych czasach ich obecność w pokojach była ignorowana. Dzięki temu mogli wszystko usłyszeć".



Vaughn wierzy, że "King’s Man: Pierwsza misja" to utwór historyczny, który przemówi do współczesnej publiczności. "Chcę, aby dzieci zobaczyły, że kiedy szaleńcy rządzą światem, sprawy mogą wymknąć się spod kontroli bardzo, bardzo szybko" - deklaruje Vaughn. "Żyjemy w klimacie politycznym bardzo podobnym do tego sprzed I wojny światowej, gdy nikt nie sądził, że wojna jest możliwa, a potem wojna wybuchła i nikt nie rozumiał, jak do tego doszło. Pierwsza wojna światowa była czystym szaleństwem i właśnie z tego powodu powołano agencję Kingsman".

