"Rodzinna zamiana ciał" (1.08 – PREMIUM VOD)

Franck Dubosc i Alexandra Lamy - przebojowy duet z francuskiego hitu "Kręcisz mnie" - ponownie razem na dużym ekranie. Tym razem w zwariowanej komedii o rodzinie, której członkowie zaczynają wymieniać się... ciałami. Córka wskoczy w buty ojca, brat w szpilki siostry, a ta odkryje, czym grozi dorosłość. Ten rodzinny mix doprowadzi do wielu kuriozalnych i niezwykle komicznych sytuacji!

Wideo youtube

"Mój zdrajca, moja miłość" (19.08)

Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o wielkiej miłości, poświęceniu i walce o niepodległość, osadzona w Algierii lat 50. W rolach zakochanych do szaleństwa bohaterów, których rozdziela los, wystąpili: laureat Cezara - Vincent Lacoste („Na zawsze razem”, „Lolo”) i nagrodzona na festiwalu w Cannes Vicky Krieps („Nić widmo”, „Old”). Adaptacja powieści „O naszych rannych braciach” Josepha Andrasa o Fernandzie Ivetonie – działaczu niepodległościowym, walczącym o wyzwolenie Algierii z rąk Francuzów.

Wideo youtube

"Szalony świat Louisa Waina" (22.08)

Niesamowita historia życia i twórczości Louisa Waina - ekscentrycznego artysty-geniusza, który miał prawdziwego kota na punkcie kotów i swoją miłością do tych zwierząt zaraził całą Anglię, a z czasem cały świat. W roli głównej, w jednej z najciekawszych kreacji w karierze, etatowa gwiazda hitów Marvela - Benedict Cumberbatch ("Doktor Strange", "Sherlock"). Nominowanemu do Oscara aktorowi na dużym ekranie partnerują, m.in.: nagrodzona Złotym Globem odtwórczyni roli Królowej Elżbiety II z serialu "The Crown" - Claire Foy, twórca globalnych przebojów "Jojo Rabbit" i "Thor: Ragnarok" - Taika Waititi oraz ikona mrocznego rocka, muzyk i kompozytor - Nick Cave.

Wideo youtube

"Foki kontra rekiny" (19.08, Premium VOD)

Animowana komedia o zwariowanych fokach, przed którymi lepiej spływać i cwanych rekinach, którym opadną szczęki! Rafy koralowe żartów oraz ocean akcji i przygód już czekają w nowym filmie producentów i twórców hitów "ZAMBEZIA", "KUMBO" oraz "AINBO - STRAŻNICZKA AMAZONII". W angielskiej wersji językowej filmu głosów swoich użyczyli J.K. Simmons - gwiazda megahitu "Spider-Man: Bez drogi do domu", weteran kina akcji Dolph Lundgren oraz idealnie pasujący do roli foki ze względu na swój przydomek... Seal!