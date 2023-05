"Killers of the Flower Moon": O czym opowie film?

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki Granna, jej oparta na faktach akcja rozgrywa się w Oklahomie w latach 20. ubiegłego wieku. W dziwnych okolicznościach zaczynają tam ginąć kolejni członkowie plemienia Osagów, którzy uchodzą za najbogatszych Indian w Ameryce. Wszystko dlatego, że za terenach zamieszkiwanego przez nich rezerwatu znajdują się niezwykle bogate złoża ropy naftowej. Zagadkę serii morderstw próbuje rozwikłać nowo utworzone FBI.

Produkcja "Killers of the Flower Moon" napotkała do tej pory wiele przeszkód. Najpierw pandemia COVID-19 uniemożliwiła rozpoczęcie kręcenia zdjęć, co miało nastąpić na początku ubiegłego roku. Potem problemem okazał się duży budżet tego widowiska, który ma zamknąć się w kwocie około 200 milionów dolarów. Projekt przejęło Apple Studios.

I choć pierwotnie zapowiadano, że swoją premierę będzie miał na platformie streamingowej Apple TV+, strategia jego dystrybucji została zmieniona. W ostatnich tygodniach do łask wraca standardowy model dystrybucji kinowej, co widać po premierach najgłośniejszych tytułów przeznaczonych dla platform streamingowych. Podobnie jak niedawny "Air" Amazon Studios, również i "Killers of the Flower Moon" będzie miał najpierw klasyczną dystrybucję kinową.

Światowa premiera "Killer of the Flower Moon" odbędzie się 20 maja w ramach festiwalu filmowego w Cannes. Poza reżyserem na czerwonym dywanie w Cannes pojawią się też gwiazdy obrazu z Leonardem DiCaprio, Robertem De Niro, Lily Gladstone i Jesse'em Plemonsem na czele.