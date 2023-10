"Kill Bill": Mija 20 lat od premiery

Film " Kill Bill " zadebiutował 10 października 2003 roku. To historia bezlitosnej płatnej zabójczyni, która w czasie swojego ślubu zostaje postrzelona przez Billa - swojego szefa. Na skutek ran dziewczyna na pięć lat zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu postanawia zemścić się na swoich oprawcach. Zaczyna eliminować członków swojego byłego gangu, Billa pozostawiając sobie na sam koniec.

Niektórzy uważają, że "Kill Bill" to absolutny klasyk wszech czasów. Inni twierdzą, że Quentin Tarantino przesadził z przemocą ukazaną na ekranie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że Uma Thurman stworzyła kreację postaci, która zapisała się na kartach historii kina oraz popkultury.



Reklama

"Kill Bill": Quentin Tarantino powiedział Umie Thurman, by obejrzała te 3 klasyki

Jak czytamy w serwisie Collider, Quentin Tarantino polecił Umie Thurman, by obejrzała wyjątkowe trzy filmy, które pomogą jej przygotować się do roli. Na liście znalazły się: "Coffy" (1973), "Krwawa Pani Śniegu" (1973) oraz "Płatny morderca" (1989). Tytuły te miały pomóc aktorce w jak najlepszym wcieleniu się we wściekłą mścicielkę.

Tarantino niegdyś otwarcie przyznał w rozmowie z Empire Magazine, że "kradnie z każdego filmu, jaki kiedykolwiek powstał", wyjaśniając, że "wielcy artyści kradną; nie składają hołdów". Filozofię tę przemycił w filmie "Kill Bill", gdzie główna bohaterka nosi kultowy żółty kombinezon, który widzowie mogli wcześniej zobaczyć w "Grze Śmierci" z Brucem Lee.