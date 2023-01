Powstanie "Kill Bill 3"? Gwiazda serii apeluje do Quentina Tarantino

Niedawno Vivica A. Fox miała okazję po raz kolejny wcielić się w postać Vernity Green, którą przed laty zagrała w filmie Quentina Tarantino "Kill Bill". Zrobiła to na potrzeby teledysku do utworu... "Kill Bill" wykonywanego przez wokalistkę o pseudonimie SZA. Aktorce marzy się jednak powrót do filmowej wersji tej historii. Dlatego publicznie zaapelowała do Quentina Tarantino, by wziął się w końcu za jej sfilmowanie.

Vivica A. Fox /Fred Prouser/Reuters /Getty Images