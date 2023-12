"Kevin sam w domu" wyróżniony po 33 latach! Trafił na prestiżową listę

Oprac.: Tomasz Bielenia

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych jak co roku podała listę 25 filmów, które trafiły do zestawienia National Film Registry, filmów budujących dziedzictwo kulturalne USA. W tym roku do prestiżowego grona dołączyły m.in. "Kevin sam w domu" Chrisa Columbusa, Terminator 2: Dzień sądu” Jamesa Camerona oraz "Zniewolony. 12 Years a Slave" Steve'a McQueena.

"Kevin sam w domu" tradycyjnie powróci na antenę Polsatu w Wigilię /Telewizja Polsat /materiały prasowe