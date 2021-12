"Kevin sam w domu": Można nocować w słynnej posiadłości

"To spełnienie świątecznego marzenia" - przyznaje Airbnb w swoim ogłoszeniu, zapowiadając, że na jeden dzień, 12 grudnia, oddaje w ręce fanów dom, który tak dobrze znamy z filmu "Kevin sam w domu" .



Nocleg w domu Kevina

Rezerwacja chicagowskiej posiadłości McCallisterów rozpocznie się 7 grudnia, a koszt wynajęcia ich domu to jedyne 25 dolarów. Na szczęście wśród zaplanowanych atrakcji nie przewidziano niespodziewanej wizyty włamywaczy, można za to liczyć na prawdziwą ucztę w stylu Kevina.



Zaplanowane na ten dzień menu obejmuje makaron z serem, lody i pizzę. Uprzedzając ciekawskich, którzy byliby skorzy myszkować po wszystkich zakamarkach posiadłości, pokój Buzza lepiej omijać, wciąż zamieszkuje go tarantula, warto również uważać na podjeździe, kłopotliwa figurka mimo upływu lat i licznych potrąceń wciąż ma się świetnie.



Poza tym można się tu poczuć, jak u siebie w domu, w końcu wielu z nas doskonale zna jego wnętrza i potrafi odtworzyć każdy jego kąt. To ciekawe zjawisko, bowiem w tym wypadku dom, który stał się niemym bohaterem filmu, był równie istotny, co rola Macaulay'a Culkina. Reżyser Chris Columbus przyznał w jednym z wywiadów, że znalezienie właściwej lokalizacji było trudniejsze niż obsadzenie właściwego chłopca do roli Kevina - niemal od początku było wiadome, że będzie to Culkin.

"Dom musiał pasować do opisanych w scenariuszu gagów, musiał spełniać wszelkie wymogi scenograficzne, jak również odpowiadać realizacji wszystkich scen. Potrzebowaliśmy domu, który z jednej strony będzie imponujący, a z drugiej będzie biło od niego ciepło, a jednocześnie w chwilach grozy będzie budził przerażenie" - wspomniał w wywiadzie dla Entertainment Weekly reżyser.

Ostatecznie wybór padł na imponującą posiadłość w Winniteka (przedmieście Chicago), w stanie Illinois, która na jeden dzień stanie się domem dla prawdziwego szczęśliwca.



"Kevin sam w domu" znowu w Polsacie!

Widzowie Polsatu tradycyjnie obejrzą film "Kevin sam w domu" w święta Bożego Narodzenia. "Są sprawy ważne i ważniejsze, a Kevin w święta należy do tych drugich" - poinformował Stanisław Janowski, prezes zarządu telewizji Polsat.

"Kevin sam w domu" to amerykańska komedia familijna z 1990 roku. Opowiada historię rodziny McAllisterów, którzy zamierzają spędzić Święta Bożego Narodzenia w Paryżu. Niestety w dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku zamieszania w drodze na lotnisko, zapominają zabrać ośmioletniego Kevina. Chłopiec zostaje sam w domu i od tej pory musi sam sobie radzić ze wszystkim, w czym do tej pory wyręczali go rodzice. Ponadto na horyzoncie pojawia się para złodziejaszków.

Film "Kevin sam w domu" zostanie pokazany w Polsacie dwa razy - w Wigilię, 24 grudnia o godz. 20:00 oraz w Boże Narodzenie, 25 grudnia o godz. 16:30.

Ciekawe czy w tym roku, podobnie jak w poprzednim "Kevin sam w domu" pobije rekord oglądalności w Polsce. Według danych Polsatu, który pokazuje corocznie film, 24 grudnia 2020 roku wieczór z Kevinem spędziło 4,5 mln Polaków (43 proc. widzów).

Na całym świecie film zarobił ponad 477 milionów dolarów, znalazł się także w Księdze rekordów Guinnessa, jako najbardziej dochodowa komedia wszech czasów.

