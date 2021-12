Keira Knightley cudem uniknęła kompromitacji!

Keira Knightley zapytana ostatnio przez magazyn "People" o swoją największą modową wpadkę, opowiedziała o sytuacji, gdy kreacja, w której miała wystąpić na jednej z uroczystości filmowych, pękła na pół, od góry do dołu, odsłaniając całe jej ciało. Szczęście w nieszczęściu, do tego incydentu doszło, kiedy szykowała się do wyjścia z mieszkania.

Keira Knightley /Eamonn McCormack/WireImage /Getty Images