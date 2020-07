Keanu Reeves zajął się tworzeniem komiksów

W oczekiwaniu na wznowienie zdjęć do czwartej części "Matriksa", Keanu Reeves postanowił sprawdzić się jako autor komiksów. Wspólnie z Mattem Kindtem rozpoczął pracę nad komiksem zatytułowanym "BRZRKR".

Keanu Reeves chciałby zagrać w ekranizacji swojego komiksu /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Aktor zdradził tę informację w programie "USA Today". Bohaterem komiksu będzie półczłowiek, który urodził się 80 tysięcy lat temu. Jego ojcem jest bóg wojny. "To odrobina fantazji w rzeczywistości. W mojej głowie zrodziła się postać tego faceta walczącego przez wieki z powodu zamiłowania jego ojca do przemocy. Jednocześnie odzywa się w nim pierwiastek ludzki, który każe mu znaleźć wyjście z tej sytuacji" - przybliża fabułę komiksu Reeves.



Aktor zaprezentował również rysunek, na którym widać głównego bohatera komiksu "BRZRKR". Przypomina on samego Reevesa. Autorem ilustracji do komiksu jest Alessandro Vitti.

Na jednym tomie się nie skończy - "BRZRKR" ma być serią składającą się z dwunastu odcinków. Akcja opowieści rozpocznie się w Ameryce, gdzie ukrywa się główny bohater. Przeprowadził się tu, by współpracować z rządem jako najemnik. W zamian za swoje usługi, otrzymuje on informacje dotyczące swojej przeszłości i pochodzenia. Szuka też sposobu na zakończenie swojego nieśmiertelnego żywota.

Fabuła komiksu "BRZRKR" przypomina więc tę znaną z niedawnego filmu Netfliksa "The Old Guard" z Charlize Theron w roli głównej. Niewykluczone, że prawdopodobną ekranizację komiksu też wyprodukuje Netflix. "Bardzo chciałbym zagrać Berzerkera! To świetna historia, więc jeśli nie ja, to mam nadzieję, że kto inny będzie mógł w niej zagrać" - przekonuje Reeves.