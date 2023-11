"Występ zespołu Dogstar z gwiazdą Keanu Reevesem na basie to dla mnie prawdziwe spełnienie marzeń. Próbowaliśmy zaprosić ich już w latach 90., ale wtedy nic z tego nie wyszło. Tym bardziej cieszymy się, że w końcu się udało. Udział grupy Dogstar i Keanu Reevesa na festiwalu Rock for People z pewnością będzie niezapomnianym przeżyciem zarówno dla fanów muzyki, jak i filmu" - oświadczył dyrektor festiwalu Rock For People, Michal Thomes.

Keanu Reeves reaktywował zespół Dogstar

Zespół Dogstar powstał w 1991 roku po przypadkowym spotkaniu aktorów Roberta Mailhouse'a i Keanu Reevesa w supermarkecie. Miała to być kapela przyjaciół, którzy będą zbierać się w garażu, by wspólnie jammować. Z czasem granie stało się dla nich czymś więcej niż sposobem na wspólne spędzanie czasu. W 1996 roku wydali debiutancki album "Our Little Visionary", a cztery lata później nagrali kolejny, zatytułowany "Happy Ending". W 2002 roku ogłosili zakończenie działalności z powodu zobowiązań aktorskich Reevesa.



Grupa niespodziewanie reaktywowała się w maju tego roku. Obecny skład to: Bret Domrose (wokal), Rob Mailhouse (perkusja i wokal) i Keanu Reeves (bas i wokal). Pierwszy występ od ponad dwóch dekad miał miejsce na kalifornijskim festiwalu BottleRocket. Na początku października Dogstar wydał trzecią płytę zatytułowaną "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees". Obecnie muzycy promują ten album na koncertach w Ameryce Północnej.



Festiwal Rock For People odbędzie się w mieście Hradec Králové w dniach 12-15 czerwca 2024 roku. Oprócz kapeli Reevesa wystąpią na nim też m.in. Bring Me The Horizon, Corey Taylor, Kaizers Orchestra, Pendulum i Avril Lavigne.