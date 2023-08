Keanu Reeves , przez wielu określany mianem "najfajniejszego faceta w Hollywood", stał się synonimem skromności i empatii wśród gwiazdorów srebrnego ekranu. Jego niezapomniane role, jak choćby w "Matriksie" czy serii " John Wick ", przyniosły mu światową sławę, lecz aktor nigdy nie oddalił się od ludzkich wartości, wielokrotnie angażując się w działania charytatywne i okazując serdeczność wobec swoich fanów.

Chociaż jego filmowa kariera nieprzerwanie gromadzi miliony widzów, Reeves nie raz podkreślał, że gotów byłby poświęcić ją dla innej, równie wielkiej pasji - muzyki rockowej.

Dogstar powraca z Keanu Reevesem na pokładzie

Keanu Reeves, nie tylko znany jako niezastąpiony aktor, ale również jako basista w zespole Dogstar , jest w świetnej formie. Zespół, który zasłynął w latach 90., powrócił na scenę muzyczną z wielkim rozmachem.

O ich reaktywacji zaczęło się mówić już latem ubiegłego roku, kiedy formacja uruchomiła oficjalne konta w mediach społecznościowych i zaczęła dzielić się zdjęciami i nagraniami ze studia.



Wszystko stało się jasne, gdy grupa zapowiedziała swój pierwszy od ponad dwudziestu lat występ, który odbył się na festiwalu muzycznym BottleRock w Napa Valley. Nie tylko fani byli zachwyceni powrotem grupy, ale także członkowie zespołu wydawali się być zaskoczeni ogromem pozytywnych reakcji. W odpowiedzi na to zespół zdecydował się na wydanie nowego albumu.



Keanu Reeves: Powrót po dwóch dekadach z nowym albumem i trasą!

19 lipca, Dogstar zaprezentował światu zapowiedź nowego albumu "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", który ma swoją premierę 6 października. Pierwszym singlem promującym płytę jest "Everything Turns Around", do którego przygotowano oficjalny klip.

Wkrótce potem, zespół podzielił się kolejnym utworem "Breach", który z pewnością przypadnie do gustu fanom rockowego brzmienia. W ramach promocji nowego materiału, grupa zapowiedziała również trasę koncertową, która jednak na razie nie obejmuje Europy.



Keanu Reeves i jego pasja muzyczna

Choć Reeves jest znany przede wszystkim z ekranu kinowego, jego pasja do muzyki nie jest tajemnicą. Dogstar został założony w 1991 roku, kiedy Keanu dopiero zaczynał zdobywać filmowe laury. Jako basista i współtwórca utworów, Reeves zawsze wnosił do zespołu unikatowy, hollywoodzki blask. Na koncertach często przyciąga uwagę swoją charyzmą i umiejętnościami gitarowymi, które zawsze wzbudzają entuzjazm wśród fanów.

Wielu krytyków filmowych i fanów zadaje sobie pytanie, jak aktor tak zajęty produkcjami hollywoodzkimi znajduje czas na swoją muzyczną pasję. Jego zdolność do łączenia dwóch tak różnych światów świadczy o niezwykłym talencie i poświęceniu dla sztuki.

