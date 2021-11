​Keanu Reeves w Kinowym Uniwersum Marvela?

Ostatnie kilka lat to pasmo sukcesów Keanu Reevesa , który po słabszym okresie kariery wrócił na szczyt za sprawą serii "John Wick" . Aktor niedawno skończył zdjęcia do czwartej jej części, a w planach ma udział w kolejnej. Mimo że gwiazdor nie może narzekać na brak pracy, to - jak wynika z jego wypowiedzi - nie odmówiłby, gdyby dostał propozycję zagrania w filmie Marvela.

Reklama

"Byłby to dla mnie zaszczyt. Dla Marvela pracuje kilku wspaniałych reżyserów, którzy są wizjonerami. Tworzą rzeczy, których nikt przed nimi nie stworzył. To coś wyjątkowego pod względem skali, ambicji, wartości produkcyjnych. Byłoby więc cool być częścią czegoś takiego. Moim zdaniem to świetne, gdy sztuka potrafi być nie tylko rozrywką, ale też inspirować i rzucać wyzwanie" - powiedział Reeves w rozmowie z magazynem "Esquire".



Keanu Reeves: Na fali? 1 / 16 Jednym z pierwszych filmów Keanu Reevesa był sportowy "Youngblood" (tam gwiazdami byli Rob Lowe i Patrick Swayze), ale młody aktor zapamiętać widzom dał się tak naprawdę dopiero w "Niebezpiecznych związkach" Stephena Frearsa, adaptacji słynnej powieści Choderlosa de Laclosa. Na ekranie partnerował m.in. wcielającemu się w główną rolę Johnowi Malkovichowi. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Kinowe Uniwersum Marvela rozwija się w najlepsze nie tylko na dużym ekranie, ale i w mniejszym formacie. Tylko w tym roku do kin trafiły takie filmy jak "Czarna Wdowa" , "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" oraz "Eternals" . Jeszcze więcej seriali z MCU można oglądać na platformie streamingowej Disney+.



Wideo "Eternals" [trailer 2]

Już 24 listopada zadebiutuje tam "Hawkeye" - z drugoplanową rolą Piotra Adamczyka . Kolejne projekty są już zaplanowane na następne lata, więc na pewno znalazłoby się w nich miejsce także dla Keanu Reevesa.

Wideo "Hawkeye": Official Trailer

A póki co już od 22 grudnia będzie można zobaczyć aktora w filmie "Matrix Zmartwychwstania" wyreżyserowanym przez Lanę Wachowski . Powróci w nim do roli legendarnego hakera Thomasa "Neo" Andersona, którą zagrał w trzech poprzednich częściach serii.



Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer]

Czytaj również:

Nie żyje znany polski dziennikarz. Miał zaledwie 50 lat

Znana Polka jest chora. Wygląda, jakby była w ciąży!

Tylko w Interii! Cary Fukunaga i Linus Sandgren: Bond na miarę naszych czasów