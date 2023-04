Keanu Reeves zagrał w pierwszej odsłonie serii "Matrix" w 1999 roku. Postać hakera Neo stała się dziś ikoniczna i ciężko wyobrazić sobie innego odtwórcę tej roli. Popularność filmu sprawiła, że Reeves pojawiał się na ekranie także w kolejnych odsłonach cyklu. Oglądaliśmy go jeszcze w: "Matrix: Reaktywacja" , "Matrix: Rewolucje" oraz "Matrix: Zmartwychwstania" . Jak wyjawił jednak aktor, przyszłość filmowego Neo mogłaby potoczyć się znacznie inaczej. Wszystko za prawą ukrywanej na planie pierwszego z filmów kontuzji.

Zdjęcie Kadr z filmu "Matrix: Rewolucje" / WARNER BROTHERS / materiały prasowe

Występ w “Matrixie" ważniejszy od zdrowia

Rola Neo w filmie "Matrix" nie należała do najłatwiejszych. Aktor brał udział w dużej liczbie scen akcji, które wymagały od niego doskonałej sprawności fizycznej. Na jej potrzeby brał udział w kilkumiesięcznych naukach sztuk walk. Po latach jednak wyznał, że mierzył się w tamtym okresie z ogromnym bólem karku. Do tego diagnoza lekarska wykazała zwężony kanał kręgowy, co wiązało się z koniecznością wstawienia w szyję specjalnej płytki. Na planie musiał więc ukrywać swój uraz pod gorsetem. Przyznał jednak, że nie przekazał nikomu informacji o swoim stanie. Mogłoby to przekreślić jego dalsze nadzieje na udział w filmie.

Zdjęcie Keanu Reeves i Hugo Weaving w filmie "Matrix" / AKPA

Keanu Reeves gra do dziś i ma się dobrze

Dziś ciężko wyobrazić sobie "Matrixa" bez udziału gwiazdora, jednak na przestrzeni lat wykreował on także inne kultowe postaci. Keanu Reeves od kilku lat pojawia się coraz częściej na kinowych ekranach w kasowych produkcjach. Powrotem w wielkim stylu okazał się thriller kryminalny "John Wick" , który doczekał się już czterech części (natomiast reżyser już planuje piątą odsłonę).

