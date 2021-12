Keanu Reeves to kanadyjski aktor, któremu wielką sławę przyniosła rola w filmach z serii "Matrix" . Od czasu, gdy po raz pierwszy wcielił się w rolę Neo, nie może narzekać na brak propozycji zawodowych, jednak jego życie wcale nie jest idealne.



Los nie oszczędzał Keanu Reevesa, który z dnia na dzień musiał pogodzić się z wielką stratą.



Jaka tragedia spotkała aktora, ile Keanu Reeves ma lat, jaki jest jego wzrost, waga, pochodzenie. Czy gwiazdor filmu "Matrix. Zmartwychwstanie" ma żonę i dzieci?



Te oraz inne informacje znajdziecie w artykule Interii.

Reklama

Keanu Reeves: Ile ma lat? Wiek, wzrost, waga, znak zodiaku, pochodzenie

Keanu Reeves urodził się 2 września 1964 roku, co oznacza, że obecnie ma 57 lat, a jego znak zodiaku to Panna.

Aktor jest wysokim mężczyzną. Keanu Reeves ma 186 cm wzrostu i waży około 80 kg.

Jakie pochodzenie ma Keanu Reeves? Ze strony ojca aktor ma korzenie chińsko-hawajskie, a ze strony matki angielskie.

Keanu Reeves: wykształcenie i kariera. Nie tylko "Matrix Zmartwychwstanie"

Keanu Reeves od dzieciństwa występował w przedstawieniach. Jako dziewięciolatek pojawił się na scenie w "Damn Yankees" George’a Abbotta. Uczył się w Jesse Ketchum Public School, a później na De La Salle College i w Etobicoke School of the Arts w Ontario.



Szkoła nie była jednak dla niego priorytetem, o czym świadczy m.in. to, że jako 17-latek porzucił naukę.



Keansu Reeves w szkole grał również w hokeja. Był oficjalnym bramkarzem zespołu i wołano na niego "The Wall".



Instagram Post

Po tym, jak Keanu Reeves postanowił rzucić szkołę, dorabiał w różny sposób. Jedną z jego prac dorywczych było ostrzenie łyżew. W wolnym czasie lubił odwiedzać tereny wytwórni filmowych i podczas jednej z takich wypraw zauważył go producent, który zaproponował mu rolę w serialu "Hanging In".



Keanu Reeves pojawiał się w niewielkich produkcjach oraz w reklamach, m.in. Coca-Coli. Zagrał w filmach "Wzlot" oraz "Youngblood" i postanowił przenieść się do Hollywood, gdzie czekały go lepsze perspektywy.



W 1988 roku dostał rolę w "Niebezpiecznych związkach", a kolejnym ważnym filmem w jego karierze był "Na fali". Zauważono go i pojawił się jeszcze m.in. w takich produkcjach jak: "Moje własne Idaho", "Drakula", "Speed - Niebezpieczna prędkość" czy "Adwokat diabła".



Wielka sława czekała go jednak dopiero w roku 1999, kiedy to otrzymał rolę Neo w "Matrixie" oraz jego kontynuacjach. Innym ważnym kinowym hitem w karierze Keanu Reevesa był "John Wick", który również doczekał się swoich kontynuacji.



Keanu Reeves jest świetnym aktorem, jednak zajmuje się również produkcją i reżyserią filmów. Rozpoczął również współpracę z wytwórnią gier komputerowych CD Projekt Red. Był nawet wzorem dla jednego z bohaterów gry Cyberpunk 2077 - Johnny’ego Silverhanda.





Keanu Reeves: rodzina. Aktor stracił córkę i byłą partnerkę

Czy Keanu Reeves ma żonę i dzieci?



Keanu Reeves nie ma żony, ale w 2019 roku po raz pierwszy pokazał się oficjalnie z artystką i filantropką, Alexandrą Grant na gali LACMA Art + Film w Los Angeles. Poznali się dekadę wcześniej na przyjęciu, a od kilku lat pozostają w szczęśliwym związku.



Wcześniej jednak Keanu Reeves był uważany za samotnika.



Instagram Post

W 1998 roku był w związku z Jennifer Syme, z którą spodziewał się dziecka. Niestety jego córka, Ava Archer Reeves urodziła się martwa. Dwa lata po tragedii, Jennifer Syme zginęła w wypadku samochodowym.

Wideo youtube

Zdjęcie Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss zagrali razem w filmie "Matrix Zmartwychwstania" / Resurrections / East News

Czytaj również:



Keanu Reeves: "Matrix 4": Zwiastun, fabuła, obsada



Keanu Reeves: Zaskakujące wyznanie gwiazdy filmu "Matrix Zmartwychwstania"

Keanu Reeves: Aktor filmu "Matrix Zmartwychwstania" mówi, z którą aktorką chciałby zagrać

Zobacz także: