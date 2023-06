Spis treści: 01 Znaczenie imienia

02 Obywatelstwo

03 Tragiczne lata 90.

04 Miał znaną opiekunkę

05 Motocyklowa pasja

06 Problemy z edukacją

07 Reklama Coca Coli

08 Wzór dla superbohatera

09 Odrzucił Oscara

10 Na czarnej liście

11 Keanu Reeves i jego niezwykłe życie

Keanu Reeves wystąpił w swojej karierze w prawie 80 filmach! Największą popularność przyniosły mu takie produkcje, jak: "Adwokat diabła", "Constantine", "Matrix", "Parenthood" czy "Always Be My Maybe". Co ciekawe: nigdy nie został nominowany do Oscara. Oto 10 najciekawszych faktów z życia Keanu Reevesa.

Reklama

Znaczenie imienia

Imię Keanu otrzymał po wujku — Keaweaheulu. W języku hawajskim oznacza to "chłodną bryzę nad górami". W początkowym etapie swojej kariery doradzano mu, by je zmienił ze względu na to, że jest zbyt etniczne. Stąd pseudonimy "K.C." czy "Casey". Ostatecznie jednak aktor nigdy nie porzucił imienia Keanu.

Obywatelstwo

Mimo że jest zdecydowanie kojarzony z Hollywood, aktor nie posiada amerykańskiego obywatelstwa. Urodził się w Bejrucie (Liban), a po rozwodzie rodziców mieszkał z matką w Nowym Jorku, a następnie w Toronto. Często przebywał również u babci na Hawajach. Dzięki jednemu z partnerów matki — Paulowi Aaronowi — uzyskał zieloną kartę. Po przenosinach do Ontario razem z matką otrzymał kanadyjskie obywatelstwo. Nigdy nie starał się o uzyskanie amerykańskiego obywatelstwa.

Zdjęcie Keanu Reeves i Laurence Fishburne na premierze filmu John Wick 2 / Chris Pizzello/Invision/AP/East News / East News

Tragiczne lata 90.

Lata 90. to tragiczny okres dla Keanu Reevesa. Najpierw pod koniec 1993 roku zmarł jego dobry przyjaciel, aktor River Phoenix, który przedawkował narkotyki w klubie Johnny’ego Deppa "The Viper Room" w Hollywood. Kolejna tragedia Reevesa wydarzyła się w 1999 roku, gdy jego ówczesna partnerka Jennifer Syme urodziła martwe dziecko. Dodatkowo przez większość dekady jego siostra — Kim — walczyła z rakiem. Kulminacją złych wydarzeń tego czasu była śmierć Syme, która zginęła w wypadku drogowym na początku 2001 roku.

Miał znaną opiekunkę

Jego mama podejmowała różne prace, by samotnie utrzymać rodzinę. Jedną z nich było szycie kostiumów dla branży rockandrollowej w Toronto. Podobno w tym czasie młodym Keanu zajmował się nie kto inny jak Alice Cooper, czyli amerykański wokalista i muzyk hardrockowy, twórca takich gatunków muzycznych jak shock-rock i horror rock.

Motocyklowa pasja

Jednym z hobby Keanu Reevesa są motocykle. Do tego stopnia uwielbia te maszyny, że przekuł pasję w biznes. Został wraz z Gardem Hollingerem współzałożycielem firmy "Arch Motorcycle Company", która produkuje i sprzedaje "customowe" motocykle. Dzięki temu każdy może mieć w swoim garażu motocykl stworzony przez gwiazdora Hollywood.

Problemy z edukacją

Jako dziecko mieszkał w Australii, Stanach Zjednoczonych, a następnie w Kanadzie. Częste przeprowadzki zapewne nie pomagały młodemu Keanu w ustabilizowaniu życia prywatnego, a także zdobyciu wykształcenia. W sumie uczęszczał do czterech różnych szkół średnich, a z jednej został nawet wydalony. Ostatecznie nie zdobył dyplomu, a całą swoją energię poświęcił na to, by zostać zawodowym aktorem. Zapewne w jego edukacji dużą rolę odegrała również zdiagnozowana w młodym wieku dysleksja.

Zdjęcie Keanu Reeves spożywa lunch na ławce w dzielnicy Soho w Nowym Jorku / Ron Asadorian / Splash News/EAST NEWS / East News

Reklama Coca Coli

W 1983 roku Keanu Reeves wystąpił w reklamie Coca Coli. Niby nic w tym dziwnego, jednak pewne szczegóły ujawnił 25 lat później w programie "The Late Late Show with James Corden". Mianowicie aktor, który grał kolarza trenowanego przez swojego ojca, specjalnie do tej roli ogolił nogi, a cała reklama była kręcona trzy dni.

Wzór dla superbohatera

Wszyscy kojarzą "Green Lantern" jako film z 2011 roku. Mało kto jednak wie, że pierwowzór filmowej postaci z komiksu powstał już w połowie lat 90., a oparty był właśnie na Keanu Reevesie. Jednak kilkanaście lat później, podczas obsadzania głównej roli, nikt nie pomyślał o Reevesie, a otrzymał ją Ryan Reynolds.

Odrzucił Oscara

W połowie lat 80. Keanu Reeves odrzucił główną rolę w filmie "Pluton" Olivera Stone. Była to szansa na pierwszą dużą rolę na wielkim ekranie w towarzystwie wielkich gwiazd (Willem Dafoe czy Tom Berenger). Reżyser następnie zaoferował ją Charliemu Sheenowi, a aktor ją przyjął. Film otrzymał osiem nominacji do Oscara w 1986 roku i ostatecznie zdobył cztery statuetki, w tym za najlepszy film.

Na czarnej liście

Po niezwykle udanym filmie "Speed. Niebezpieczna prędkość", w którym zagrał główną rolę obok Sandry Bullock, Reeves odrzucił w połowie lat 90. możliwość zagrania w sequelu. Podobno Keanu nie spodobał się scenariusz tego obrazu. Ta decyzja sprawiła, że na ponad 10 lat trafił na czarną listę wytwórni 20th Century Fox. W kolejnym filmie studia zagrał dopiero w filmie "Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" w 2008 roku.

Keanu Reeves i jego niezwykłe życie

Kanadyjski aktor nie bez powodu jest nazywany najlepszym człowiekiem w Hollywood. Nie dość, że jego majątek szacuje się na ok. 400 mln dolarów, to nie pokazuje się w luksusowych pojazdach czy nie lata prywatnymi odrzutowcami. Można za to spotkać go w metrze, a jego fundusze zasilają badania nad nowotworami. Potrafi także zrezygnować z ogromnej gaży, by... film mógł mieć lepszych aktorów bądź efekty specjalne.

Zobacz także:

8 filmów, które powinniście obejrzeć, jeśli lubicie "Black Mirror"

Tom Cruise w kajdankach w spektakularnej scenie pościgu. To trzeba zobaczyć!

Chciała mieć zjeżdżalnię prowadzącą... z sypialni do basenu!