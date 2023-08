Katolicki hit! Ten film zarobił w USA więcej niż ostatni "Indiana Jones"

6678 osób wsparło produkcję filmu "Sound of Freedom" w serwisie crowfundingowym na kwotę 5 milionów dolarów. Autorzy filmu wyreżyserowanego przez Alejandro Monteverdego wykorzystali ją do działań marketingowych związanych z tą opartą na faktach produkcją. Jak poinformowali producenci filmu, wszystkie osoby, które wpłaciły pieniądze z okazji zbiórki zostały spłacone w 120 proc.

"Sound of Freedom": Niespodziewany hi amerykańskich kin

"6,678 osób otrzymało właśnie dolara i 20 centów za każdego zainwestowanego przez nich dolara we wprowadzenie do kin filmu "Sound of Freedom". Jesteśmy podekscytowani tym, że mogliśmy to zrobić w zaledwie trzy miesiące. Byli oni kluczowi dla naszej strategii dotyczącej pokazania filmu w kinach. Dlatego jak najszybsze ich spłacenie było dla nas priorytetem" - cieszy się Neal Harmon, prezes Angel Studios.

Po sześciu tygodniach wyświetlania w amerykańskich kinach filmu "Sound of Freedom" opowiadającego o międzynarodowym handlu dziećmi, na jego koncie są już 174 miliony dolarów. To o dwa miliony więcej niż zarobiła w tamtejszych kinach piąta odsłona przygód archeologa Indiany Jonesa . A także o 14 milionów więcej niż "Mission Impossible - Dead Reckoning - Part One" z Tomem Cruise’em i Marcinem Dorocińskim. To znakomity wynik dla produkcji, której budżet wyniósł jedynie 15 milionów dolarów.

Wideo Sound of Freedom | Official Trailer | Angel Studios